AkzoNobel: vergeet het even

Zijn het dromers bij AkzoNobel of heb ik gewoon een misvormd beeld van de verffabrikant? De tijd zal het leren.

In ieder geval is het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal met 27% gedaald naar 259 miljoen euro. Dat wordt toegeschreven aan onder meer een programma van herstructureringen om het resultaat naar een beter niveau te brengen. Herstructureringen zijn per definitie een verlaten reactie op het beleid van de bestuurders van een onderneming, dus ook die van AkzoNobel. Herstructureringen zijn niet stoer, maar eerder een teken van historische zwakte.

De omzet daalde met 3% naar 2,7 miljard euro. Voor het hele jaar rekent het bestuur op een etbida van 1,5 miljard euro. Dat is ongeveer 10% lager dan de bovengrens van de bandbreedte die men eerder had aangegeven. Het bestuur doet daar nogal gemakkelijk over en zegt dat je je niet teveel door dit soort van uitspraken moet laten leiden. Dat is makkelijk gezegd, maar beleggers worden geconfronteerd met eenn druk op de omzet en de marge, die nota bene sterker daalt dan de omzet. Enige reserve en zeker geen laatdunkendheid is dan op zijn plaats.

Akzo Nobel heeft met de verven en lakken gewoon te maken in een veranderde wereld. De economie staat onder druk kom maar er worden minder auto’s verkocht en de huizenmarkt is ook niet datgene dat een verffabrikant graag zou willen zien. Bovendien heeft men te maken met een nog niet volledig tot zijn recht komende concurrentie in China. Het is onvermijdelijk dat de fabrikant van kwalitatief hoge verven en lakken te maken krijgen met een toenemende concurrentie. Dat zal een extra druk op de omzet veroorzaken.

De aandelenkoers van AkzoNobel reageerde met een koersdaling van 3,7% naar 60,80 euro. Terecht, beleggers zijn gewoon teleurgesteld en zijn niet gevoelig voor het gemak waarmee het bestuur over de problemen van de dalende druk heen stapt. Als het tegenzit kan de koers zelfs dalen naar 52 euro, de onderkant van de bandbreedte.

