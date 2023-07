AkzoNobel, wachten met schrijven van puts

AkzoNobel heeft keurige kwartaalcijfers gepubliceerd.

Het meest meevallend is de verhoging van de prognose. De verwachting voor het bedrijfsresultaat voor het hele jaar is verhoogd naar 1,40-1,55 miljard euro van 1,2-1,5 miljard euro. Dat is in lijn met de stijging van de operationele winst over de eerste zes maanden met 10% tot 529 miljoen euro; over het tweede kwartaal was de stijging 25%. De nettowinst daalde over de eerste zes maanden van 260 miljoen naar 212 miljoen.

Het aandeel noteert 74,22 euro. Dat betekent dat het aandeel wordt verhandeld voor ongeveer 18 keer de winst op basis van de prognose voor het bedrijfsresultaat. Dat is niet hoog, maar dat moet wel worden gezien tegen de achtergrond van een daling van het afzetvolume van 2% over de eerste zes maand; was -1% over Q2.

Het aandeel heeft op 74,22 euro enige speelruimte voor een stijging. Steun ligt op 47 euro en weerstand op 91 euro. De chartlijnen zijn niet in het voordeel van de koopjesjagers. Wacht met het schijven van puts.

