Al 11% minder huizen verkocht

Het tumult rond de ‘deal- or no deal-Brexit’ heeft voor grote onzekerheid gezorgd bij heel wat Britten. Dit was zelfs voelbaar op de Spaanse vastgoedmarkt, waar Britten traditioneel de grootste kopers van vakantiehuizen zijn. In 2019 waren er onder de Spaanse zon maar liefst 11% minder transacties met Britse kopers in vergelijking met het jaar daarvoor.

Ook bij de Nederlanders is er – voor het eerst in ruim 7 jaar – een lichte daling te zien. Dat blijkt uit de nieuwe jaaranalyse 2019 van Azull, de Belgisch/Nederlandse expert in Spaans vastgoed, op basis van onder meer de cijfers van Spaanse registratiekantoren.

De Brexit-perikelen hebben duidelijk hun weerslag op de Spaanse vastgoedmarkt. Het aantal vastgoedtransacties in Spanje met Britse kopers daalde het afgelopen jaar van 10.126 naar 8.987. Dat is een terugval van ruim 11%. De Britten, traditioneel de grootste kopers van tweede huizen in Spanje, blijven nog wel op nummer één staan in het lijstje met buitenlandse kopers.

Marleen De Vijt, CEO van Azull: “De onzekerheid rond de Brexit houdt veel Britten in zijn greep, ook op financieel vlak. Aangezien ze niet weten hoe het nu verder moet in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, en wat de gevolgen ervan zullen zijn op hun bankrekening, staan ze twijfelachtig tegenover grotere uitgaven. Die weerslag zien we ook op de Spaanse huizenmarkt. De impasse rond de Brexit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal Britten dat in Spanje een tweede verblijf kocht in 2019 sterk is teruggevallen. Voorlopig is het koffiedik kijken of de effectieve exit ook in 2020 zijn weerslag zal hebben.”

Ook Nederlanders kopen minder Spaans vastgoed

Niet alleen de Britten toonden minder interesse in Spaans vastgoed, voor het eerst in zeven jaar kochten ook minder Nederlanders een huis in Spanje. In totaal tekenden vorig jaar zo’n 1700 Nederlanders een koopovereenkomst voor een Spaanse vakantiewoning, ongeveer 3% minder dan in 2018. Daarmee staan de Nederlanders nog steeds op de 11de plaats van alle buitenlanders die in Spanje een tweede verblijf kopen. Na de Britten zijn de Fransen, Duitsers, Marokkanen en Roemenen de grootste buitenlandse kopers aan de Spaanse costa’s.

“Naast de Brexit zijn er ook nog andere redenen aan te wijzen voor de algemene daling in het aantal huizen dat aan buitenlanders is verkocht. Enerzijds waren 2017 en 2018 dermate sterke jaren dat een terugval onvermijdelijk was. Maar anderzijds zijn ook de prijzen in Spanje de afgelopen jaren gestaag gestegen. Dat blijkt een klein deel van de Nederlanders af te schrikken – hoewel de gemiddelde prijs nog steeds 11% onder de piek van 2007 ligt”, aldus De Vijt.

Overaanbod bij nieuwbouw

Het afgelopen jaar hebben Spaanse projectontwikkelaars erg veel nieuwe woningen gebouwd. Op die manier is er ondertussen een overaanbod aan het ontstaan in de nieuwbouw, het geliefde segment voor buitenlandse kopers. Zo komen er aan de Costa Del Sol alleen al zo’n 15.000 nieuwe woningen bij, terwijl maar liefst één op de drie nog geen koper gevonden heeft. Daardoor zullen er de komende maanden grotere onderhandelingsmarges zijn, zeker in het segment met woningen boven de 400.000 euro, zo stelt Azull.

“De projectontwikkelaars zitten in bepaalde regio’s met een overaanbod aan nieuwbouwwoningen die – mede door de afgenomen interesse van buitenlandse kopers – op korte termijn minder snel verkocht zullen worden. Dat zorgt ervoor dat de koper in de huidige situatie de macht heeft om de prijs bij de ontwikkelaars, die licht nerveus worden, flink te drukken. Die onderhandelingsmarge is uiteraard niet van die grootte dat de prijsstijgingen van de afgelopen 10 jaar gecompenseerd worden, maar je kan momenteel wel op zo’n 5 tot zelfs 10 procent van de prijs onderhandelen.”

Nederlanders koploper aanschaf grote vakantiewoningen in Spanje

Voor wat betreft de oppervlakte van vakantiewoningen koopt bijna 1 op de 2 Nederlanders (44%) een woning groter dan 100m2. Ze staan hiermee samen met de Zwitsers en Denen in de Spaanse top 3 van kopers van ‘grote’ vakantiewoningen. Een verklaring is mogelijk te vinden in het feit dat Nederlanders de meeste woningen aan de Costa del Sol aanschaffen. Hier zijn, in vergelijking met de rest van Spanje, de woningen gemiddeld al groter. De invloed van het huidige aanbod van nieuwe woningen in deze regio is met name voor de Nederlanders een ontwikkeling om in de gaten te houden, aldus Azull.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

