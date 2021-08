Al meer dan 1 miljard voor beleggingsfonds duurzame woningen

Het Pan-European Residential Property Fund (ASPER, ‘het Fonds’) van Aberdeen Standard Investments (ASI) heeft een toegezegd vermogen van 1 miljard euro bereikt.

Het Fonds haalde deze belangrijke mijlpaal slechts drie jaar na zijn lancering in maart 2018. Na het aantrekken van omvangrijke toezeggingen van internationale beleggers heeft het Fonds meer dan veertig moderne en duurzame woningen verworven in negen landen in West-Europa. De aankopen binnen het Fonds vertegenwoordigen bijna 5.000 woonappartementen. Na voltooiing van de bestaande projecten die in ontwikkeling zijn, zal de waarde van de portefeuille bijna 1,6 miljard euro bedragen.

ASPER is een open-end kernfonds voor institutionele beleggers. Het streeft naar inkomsten- en vermogensgroei door te beleggen in grote, kwalitatief hoogwaardige, duurzaam gebouwde woonblokken op ‘triple A’-locaties (met toegankelijkheid, comfort en betaalbaarheid voor de gebruiker). ASPER streeft naar een absoluut rendement op de lange termijn en volgt een ESG-strategie, met investeringen in nieuwe en moderne woningen. Het Fonds beoogt sterke, defensieve rendementen uit de West-Europese woningsector en beperkt de risico’s door te diversifiëren over verschillende landen.

