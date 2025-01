Alexis Bienvenu (LFDE): ‘De risico’s van Musk voor Trump’

Begin november reageerden de markten nog dolenthousiast op de verkiezing van ‘Donald Musk’. Maar inmiddels beginnen beleggers ernstiger rekening te houden met de risico’s die ‘Elon Trump’ met zich meebrengt, stelt Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Échiquier (LFDE).

Daardoor noteerde de S&P 500, een Amerikaanse aandelenindex, op 2 januari 2025 ruim 3% lager dan op 16 december. Het aandeel Tesla, dat van de stembusgang tot 16 december meer dan 80% koerswinst had geboekt, heeft sindsdien weer 18% terrein verloren.

De ontnuchtering komt niet alleen door zorgen over het beleid van de nieuwe president, maar ook door de voorzichtige houding van de Fed. Hoewel de rente op 18 december met 25 basispunten werd verlaagd, verwacht de Fed voor 2025 nog maar twee verlagingen. Eind 2025 wordt een rente van circa 3,9% voorzien, deels door hogere inflatieverwachtingen. Dit leidde tot een negatieve marktreactie.

Mogelijke onrust in de markt

De Fed verwacht meer inflatie in 2025, ondanks dat recente cijfers dit niet ondersteunen. Factoren zoals de afkoeling van de vastgoedmarkt, minder arbeidsmarktkrapte en dalende olieprijzen zouden inflatie juist moeten remmen. Deze verwachting lijkt deels gebaseerd op aannames over economisch beleid onder de volgende president. Hoewel voorzitter Powell speculatie hierover ontkent, kunnen presidentsplannen invloed hebben op monetair beleid en marktonrust veroorzaken, vooral door mogelijk inflatieopdrijvend beleid.

De marktdaling kan ook samenhangen met de interne verdeeldheid binnen Trumps kamp, wat beleidsinstabiliteit voorspelt. Op 19 december verwierp het Huis, ondanks een Republikeinse meerderheid, Trumps door Musk gesteunde begrotingsvoorstel, wat bijna tot een federale shutdown leidde. Een aangepaste versie werd op het nippertje goedgekeurd, maar de partij raakte daarna verder verdeeld over migratie.

Trumpisme

Enkele Trump-getrouwen riepen namelijk op om paal en perk te stellen aan het gebruik van H-1B-visa, waarmee buitenlanders met competenties die schaars zijn op de arbeidsmarkt, kunnen immigreren. Die oproep wekte de toorn van Elon Musk, die liet weten ten strijde te willen trekken om het gebruik van die voor innovatieve sectoren cruciale visa te bestendigen, terwijl Steve Bannon, trumpist van het eerste uur en net vrij uit de gevangenis, Elon Musk gebood “te zwijgen en te luisteren” tot hij begrijpt wat het trumpisme precies inhoudt.

Miljardairs en rednecks

Die diepe verdeeldheid kan aanhouden zolang Trump probeert zowel de miljardairs uit Silicon Valley als de rednecks uit de Midwest tevreden te houden. Elke stemming over cruciale maatregelen, in het bijzonder over de begroting, kan daardoor verzanden in een impasse, wat de markten geheid zouden afstraffen. In de Tesla van het trumpisme is het opletten voor parlementaire botsingen.

