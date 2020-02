Alfen blijft maar stijgen (ongekend)

Alfen werd gisteren 6,13% duurder op 29,45 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel steeg was op 22 januari, toen de stijging 6,76% was. Volgens Investtech is het aandeel 10 van de laatste 13 dagen gestegen. “Het aandeel is daarmee 151% gestegen sinds het koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon zes maanden dagen geleden. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 27 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

Wie alleen naar de grafiek kijkt zegt: afblijven. De koers is ongekend sterk gestegen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14560 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht