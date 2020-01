Alfen doorgeschoten

Alfen sloot vrijdag op 26,40 euro met een winst van 5,18%.

“Het aandeel is hiermee 18 van de laatste 22 dagen gestegen”, schrijft Investtech. “Het aandeel is daarmee 125% omhoog sinds het koopsignaal van een omgekeerd-kop-schouder patroon vijf maanden dagen geleden.” Charttechnisch is het aandeel op alle fronten doorgeschoten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14452 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht