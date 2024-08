Alfen kwetsbaar door afhankelijkheid elektrische auto’s

Alfen likt de wonden na de dramatische winstwaarschuwing eind juni. De omzetverwachting voor 2024 werd met 17,5% naar beneden bijgesteld, wat op de aandelenbeurs leidde tot een koersval van 50%. Het goede nieuws bij de halfjaarcijfers, die de leverancier van laadpalen, energie-opslagsystemen en slimme elektriciteitsoplossingen gisteren publiceerde, is dat het management vasthoudt aan de doelstelling die in juni werd afgegeven. Het probleem is dat toekomstige groei volgens Alfen afhangt van de markt voor elektrische auto’s, die in Europa op zijn gat ligt.

De tegenvaller die Alfen moet verwerken is pijnlijk. In juli 2021 werd door de Europese Commissie het plan Fit for 55 aangenomen, bedoeld om de energietransitie te faciliteren. Dat was koren op de molen van Alfen, dat precies de producten levert die daarvoor nodig zijn. Om aan de vraag te kunnen voldoen werd fors gevesteerd in nieuwe productiecapaciteit. Nu de vraag lager uitpakt, gedreven voor minder vraag naar elektrische autos en energie-opslagsystemen, dient het bedrijf uit Almere al te reorganiseren voor het heeft kunnen oogsten. De kosten die dat met zich meebrengt kunnen verder drukken op het resultaat van de onderneming, dat over het eerste half jaar van 2024 uitkwam op een verlies van 11 miljoen.

Zorgen nog niet voorbij

In de maand juli daalde het aantal registraties van elektrische autos in 16 Europese landen bij elkaar met maar liefst 36%. Waar eerder voornamelijk de hoge prijs een verklaring was voor de tanende interesse, lijkt nu een optelsom van zorgen bij de consument het grootste probleem. Stroomstoringen, waardoor de auto niet geladen kan worden, almaar hogere verzekeringskosten, hogere laadkosten en dalende inruilwaarden helpen niet om autorijders over de streep te trekken. Alfen gaat ervan uit dat de aanschafprijzen zullen dalen door lagere batterijkosten en een groter aanbod van goedkope modellen, maar dat is glad ijs als niet aan de secundaire voorwaarden wordt voldaan.

Nieuw businessplan op 7 november 2024

Noorwegen en China zijn landen waar gericht overheidsbeleid heeft bijgedragen aan een massale adoptie van elektrische autos. In de tweede periode van Ursula von der Leyen als voorzitter van de Europese Commissie staat duurzaamheidsbeleid opnieuw prominent op de agenda, maar in de meeste EU-landen ontbreekt ruimte in het budget voor een grote push. Meerdere Europese autofabrikanten hebben daardoor de ontwikkeling van stekkerautos op een lager pitje gezet. Wellicht gaan in China gefabriceerde autos een uitkomst, maar daarmee zijn de randvoorwaarden nog niet geregeld. Het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet is echt iets wat de Europese landen zelf moeten doen. De beste schattingen gaan uit van vijf tot tien jaar. Alfen zal daarmee rekening moeten houden in het nieuwe businessplan, dat uiterlijk op 7 november 2024 wordt gepubliceerd.

