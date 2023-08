Alfen laadt zich op

Met laadpalen, transformatorhuisjes en grote batterijen voor energieopslag is Alfen volledig ingericht op de energietransitie, en dan vooral elektrificatie. Een tempoversnelling in de energietransitie is goed voor Alfen, maar enige twijfel of vertraging laat zich direct voelen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hapert de adoptie van elektrische auto’s en dus maakt ook Alfen pas op de plaats. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De hogere rente en aanhoudend hogere energieprijzen maken dat halverwege 2023 overheden, bedrijven én consumenten kritischer kijken naar de noodzaak van investeringen. Het aantrekken van de economische groei is voor Alfen een voorwaarde om de omzetgroei van 2022 te zien terugkeren.

Halfjaarcijfers: omzet groeit, winstmarges onder druk

De halfjaarcijfers die Alfen vandaag publiceerde vallen tegen, maar zijn geen verrassing. De omzet van laadpalen daalde met 36% van € 125 miljoen in de eerste helft van 2022 naar € 80 miljoen. Het houdt gelijke tred met de groeivertraging in de markt voor elektrische auto’s. “De beste remedie tegen hoge energieprijzen zijn hoge energieprijzen” luidt een gevleugeld gezegde in de handel. Bij hogere olie- en gasprijzen verbruiken bedrijven en consumenten minder en gaan ze op zoek naar alternatieven. Met alleen subsidies gaat de energietransitie er niet in de volle breedte komen. Elektrificatie moet het voordelige alternatief worden voor het verbruik van fossiele brandstoffen, ook voor de lagere inkomens. De introductie van goedkope elektrische modellen op de Europese markten moet sneller en de tweedehandsmarkt moet op gang komen om ook het grote publiek te bereiken.

Voordat deze slag echt gemaakt kan worden, loopt de markt al tegen zijn eigen grenzen. En juist hier, blijkt ook uit de discussie rond zonnepanelen, liggen kansen voor Alfen. De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moet in veel landen flink worden verhoogd voor verdere elektrificatie. Met de inzet op grote batterijen kan Alfen een oplossing bieden voor het maatschappelijk probleem dat de eigen groei belemmert. Wanneer landelijke energienetwerken de pieken in vraag en aanbod niet meer aankunnen zal de vraag naar energieopslag snel toenemen. De eerste voorzichtige tekenen zijn zichtbaar. De verkoop van transformatorhuisjes liet een keurige groei zien van 20% (van € 71 miljoen in H1 2022 naar € 86 miljoen in H1 2023). Kantekening is dat deze mede mogelijk werd gemaakt door kortingen die de winstmarge onder druk zetten. Het relatief nieuwe bedrijfsonderdeel van grote batterijen voor energieopslag zat flink in de lift en ging van € 9 miljoen naar € 59 miljoen (+526%), maar ook hier waren kortingen nodig om de systemen de deur uit te krijgen.

Concurrentiepositie

Voor beleggers is het de vraag hoe sterk de concurrentiepositie van Alfen is en of het zich tussen de grote spelers in de energieopslag staande kan houden. De margedalingen in de eerste helft van 2023 wekken de indruk dat klanten niet bereid zijn om meer te betalen. Alfen zelf geeft aan dat zijn omzet nog steeds hoger ligt dan die van Europese concurrenten. De ontwikkeling van de marges is een factor om in de gaten te houden bij de ontwikkeling van deze nog jonge industrietak.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht