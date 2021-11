Alfen moet voor deze waardering 9 jaar 21% groeien

Alfen is onder zware druk komen te staan met een verlies van 10,1% op 87,70 euro.

Het lijkt een sterke reactie op het kwartaalbericht. De omzet steeg in de verslagperiode steeg met 21% en voor het hele jaar wordt een omzet verwacht van tussen de 225 en 250 miljoen euro. Dat is niet slecht. Het is wel een kleine teleurstelling dat de brutomarge van 36,9% iets lager is dan dezelfde periode vorig jaar, maar van een drama is geen sprake.

Fundamenteel is Alfen geen goedkoop aandeel. De koers/winst bedraagt 117. De geraamde k/w is 112. Probeer dat als bedrijf maar waar te maken met een groei van de omzet tot boven de 1 miljard, want dat heeft Alfen nodig met deze waardering. Dat duurt bijna 9 jaar bij een constante groei van 21% per jaar. Het kan, maar is niet waarschijnlijk.

