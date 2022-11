Alfen: mooie cijfers en toch onderuit

Alfen sloot op 89,40 euro na een zeer sterke daling van 14,6%.

Het aandeel is nooit meer op één dag gedaald sinds we de metingen startten op 23 maart 2018. Het aandeel genereerde een verkoopsignaal met een toenemend handelsvolume bij de doorbraak van de steun bij 92,95 euro in een kop-schouder patroon. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd voor ongeveer 53 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat negen keer zoveel is als de normale omzet per dag.”

De producent van onder meer laadpalen zag het bedrijfsresultaat in de verslagperiode met 150% stijgen tot 24,5 miljoen euro. De omzet verdubbelde op 123 miljoen euro. De onderneming houdt vast aan de omzetdoelstelling van 410-470 miljoen euro.

Mooie cijfers, toch onderuit

De eerste steun ligt op 82 euro. De daaropvolgende ligt op 64 euro. Het aandeel wordt verhandeld voor meer dan 50 keer de winst. Dat is hoog zelfs voor een sterke groeier. Op een breed front is sprake van een normalisering van de waarderingen. Alfen heeft daar last van. Aan de kwaliteit van de onderneming ligt het niet.

