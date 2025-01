Alfen richt zich op na reeks dalingen

Dankzij een nieuwe order zat laadpalenfabrikant Alfen dinsdag in de lift. Het ging fors omhoog. Investtech vindt het aandeel ook trendmatig positief op de middellange termijn.

Investtech: “Alfen steeg dinsdag aanzienlijk met 12,5% en sloot op 13,87 euro. Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 7 november 2024, toen de stijging 19,1% bedroeg. Het aandeel keerde hiermee opwaarts na vijf dagen met dalingen. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 19 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

Verdere stijging Alfen waarschijnlijk

