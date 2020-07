Alfen van sterke groei naar tegenvaller

Alfen schoot gisteren met 7,78% omhoog naar 38,80 euro.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 5 mei, toen de stijging 9.96% bedroeg. Het aandeel is hiermee 13 van de laatste 17 dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn.”

Sommigen zien aanhoudende kansen voor Alfen, maar dat is fundamenteel niet makkelijk te verdedigen. Het aandeel noteert 128 keer de winst, 55 keer de boekwaarde en 5 keer de omzet. Met deze ratio’s neemt de kans op tegenvallers toe.

