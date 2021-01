Alibaba 10% hoger nadat Jack Ma was te zien in een video

Jack Ma, oprichter van Alibaba, is weer in het openbaar gezien. Dat biedt hoop voor het aandeel.

De afgelopen weken, bijna 2 maanden, heeft Jack Ma zich niet in het openbaar laten zien. Dat heeft geleid tot allerlei speculaties. Ma is te zien in een op internet geposte video waarin hij niet-stedelijke leraren toespreekt.

Leerkrachten en leerlingen steunen is een van de charitatieve initiatieven van Ma. De aandacht daarvoor was enigszins verdwenen vanwege de IPO van de Ant Group, het fintech-bedrijf dat onderdeel uitmaakt van Alibaba. Vooruitlopend op de IPO had Ma kritiek geuit om het bankwezen in China en daarmee op het beleid in Beijing.

Alibaba noteert vanmorgen 10% hoger in Hong Kong op 267,20 HK-dollar. Dat komt overeen met 36,7 keer de winst. Hierdoor is de koers definitief boven de weerstand gekomen van 243 HK-dollar. De volgende weerstand ligt op 276 HK-dollar.

