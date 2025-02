Alibaba mooi koopje na technische dip

Alibaba heeft een netto-inkomen van 48,95 miljard yuan (6,72 miljard dollar) gerapporteerd voor het kwartaal dat eindigde op 31 december, wat de voorspelling van 40,6 miljard yuan van LSEG overtrof. Het bedrijf is de afgelopen jaren het doelwit geweest van een strenge regulatoire aanpak door Beijing, die in 2020 begon. Barclays-analisten verwachten dat de komende drie jaar de periode zal zijn waarin Alibaba zich het meest zal concentreren op investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en de opbouw van cloudinfrastructuur.

Na de publicatie van sterke kwartaalresultaten stegen de aandelen van Alibaba in Hongkong met maximaal 11%, en sloten 9,18% hoger. De groei in de cloudintelligentie- en e-commerce segmenten droeg bij aan deze stijging. Nomura verwacht dat de vooruitzichten voor de e-commerce-activiteiten van Alibaba sterk zullen blijven in het eerste halfjaar van 2025, vooral door voortdurende subsidies voor inruilprogramma’s.

Om de consumptie te stimuleren, kondigde China vorig jaar plannen aan ter waarde van 300 miljard yuan (41,5 miljard dollar). De groei van de binnenlandse e-commerce herstelt zich naar duurzame groei en winstgevendheid, en het algehele sentiment versterkt de bredere technologiesector in China, aldus Vey Sern Ling, senior equity-adviseur bij UBP.

Me de koersontwikkeling is het hard gegaan. Alibaba steeg sinds begin dit jaar met 67% tot 137 HK-dollar. Analiste zijn positief. Technische indicatoren staan hoog. Koopjesjagers kunnen het beste een reactie afwachten met een daling tot beneden 120 HK-dollar. Op de lange termijn blijft het aandeel koopwaardig met een koers/winst van 18.

