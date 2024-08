Alibaba test het geduld van beleggers opnieuw

Tot en met 2020 behoorde Alibaba tot de absolute smaakmakers op de beurs. De harde ingreep door de Chinese toezichthouder is het Chinese e-commerce bedrijf nooit te boven gekomen.

Al veertien kwartalen lang beweegt de omzet binnen een bandbreedte van $28 en $38 miljard (zie grafiek). Vandaag werd daar een vijftiende aan toegevoegd bij de presentatie over de resultaten in het tweede kwartaal van 2024. De operationele winst nam bovendien met 15% af. Het geduld van beleggers die vol verwachting zijn ingestapt in januari 2024, toen voormalig topman Jack Ma en zijn zakenpartner Joseph Tsai, voor $200 miljoen aandelen kochten, wordt langer op de proef gesteld.

Chinese consument houdt de hand op de knip

Alibaba opereert in zes verschillende bedrijfsonderdelen. Op groepsniveau werd een magere 4% meer omzet geboekt. Dat komt met name door de binnenlandse e-commerce unit, die de verkopen met 1% zag dalen. Enerzijds let de Chinese consument goed op de kleintjes ten tijde van de voortdurende vastgoedcrisis, die veel huizenbezitters op verlies heeft gezet. Anderzijds is er eenvoudig weg veel concurrentie, onder andere van PDD (het moederbedrijf van Temu) en JD.com. De binnenlandse e-commercetak is goed voor 43% van het totaal.

Cloud wil maar niet vooruit

Daar waar Amerikaanse cloud-providers zoals Amazon, Microsoft en Google groeipercentages tussen de 20% en 30% laten zien, bleef Alibaba Cloud in het tweede kwartaal steken op een plus van slechts 6%. Het lukt de Chinese retailreus maar niet om meer progressie te boeken. Er wordt hard aan gewerkt, maar dat is inmiddels al jaren de boodschap. Het is wachten op goed nieuws van cloud-CEO Eddie Wu, die in september het stokje overnam van de vertrokken topman Daniel Zhang. Door de geopolitieke strubbelingen is er geen concurrentie van de Amerikaanse tegenhangers, maar wel van Tencent en Huawei.

AliExpress gaat als een trein

Bij de internationale verkoop gaat het stukken beter. De Digital Commerce unit, waartoe ook AliExpress behoort, boekte in het tweede kwartaal 32% meer omzet ten opzichte van een jaar eerder. In de slipstream gaat Cianiao, de logistieke tak, mee met een plus van 16%. Het succes is te verklaren, omdat consumenten overal ter wereld bezuinigen en goedkopere producten kopen. Amazon meldde bijvoorbeeld twee weken geleden dat het vooral concurrentie ondervindt van Chinese online retailers en overweegt een nieuwe, goedkopere productlijn te openen.

Is Alibaba een kans voor beleggers?

Het aandeel Alibaba is inmiddels niet duur meer. Dat zag ook hedge fund manager Michael Burry (Scion Capital), die in 2008 de neergang van de Amerikaanse huizenmarkt goed voorspelde. Gisteren bleek dat hij fors heeft ingezet op een herstel van Alibaba. Hij, samen met alle andere beleggers hopen op nieuwe groei, maar zullen langer geduld moeten hebben.

