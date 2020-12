Alibaba verliest glans door onderzoek

De koers van Alibaba is onder flinke druk komen te staan. Vandaag daalde de koers met 8% naar 228,20 HKdollar in Hong Kong.

Beleggers draaien weg van het aandeel nadat in China een onderzoek is gestart over monopolyvorming door de onderneming. Eerder werd de onderneming daarop ook al aangesproken, maar dat leidde tot het opzetten van enkele schaduwbedrijven die vergelijkbare activiteiten ontplooiden.

Alibaba moet worden gezien als een soort van marktplaats. Het zoekt aanbod bij vragers. Potentiële ontwikkeling op het gebied van blockchain zou deze functie wel eens overbodig kunnen maken.

Op de Nasdaq daalde de koers van Alibaba met 5,3% naar 256,18 dollar. In de nabeurs daalde de koers naar 247,42 dollar. Op 230 dollar ligt een steun. Bij een doorbraak is ruimte voor een daling naar 150 dollar. Fundamenteel is het aandeel kwetsbaar met een koers/winst van 36.

