Alistair Wittet (Comgest): ‘Kwaliteit beste bescherming tegen inflatie’ (+tips)

De inflatie is hard opgelopen in de VS, Europa, en in veel opkomende markten. Beleggers vragen zich nu af hoe snel en tot hoe hoog de centrale banken de rente zullen verhogen om oververhitting van de economie te voorkomen? En dan is de vraag: komen bedrijven hierdoor in de problemen? Voor beleggers is de vraag relevant: in welke bedrijven moet ik zitten?

Sommige bedrijven kunnen het wel eens moeilijk krijgen. Toch is volgens Alistair Wittet, analist en portfolio manager bij Comgest, de impact van inflatie echter veel minder groot voor groeibedrijven van hoge kwaliteit dan voor andere bedrijven. Kwaliteitsbedrijven beschikken over een een verdedigingsschild dat meestal bestaat uit ‘princing power’ en hoge brutomarges – twee belangrijke factoren in de strijd tegen inflatie. Volgens Wittet is het belangrijk te begrijpen hoe deze factoren het verdedigingsschild vormen dat een bedrijf vooral in deze tijd nodig heeft. Warren Buffett verwoordde het treffend: “Als je de macht hebt om de prijzen te verhogen zonder omzet te verliezen aan een concurrent, dan heb je een heel goed bedrijf.

Sommige bedrijven kunnen prijzen verhogen zonder dat de vraag daalt

Toch gaat het bij ‘pricing power’ niet alleen om het kunnen doorberekenen van stijgende kosten. Voor sommige kwaliteitsgroeibedrijven zijn de brutomarges zo hoog dat inputkosten van weinig belang zijn. Kijk eens naar wat er gebeurde toen LVMH de prijzen van zijn Louis Vuitton- en Hennessy-drankenmerkproducten in 2020 met respectievelijk ongeveer 5% en 4% verhoogde? Een eerste hypothese zou kunnen zijn dat de verkoop daalde, maar in werkelijkheid bleef de volumegroei onverminderd doorgaan.

Deze verklaring geldt ook voor andere bedrijven in luxegoederen zoals Hermès. Waarom? Hun brutomarges worden ondersteund door de sterke prijsstelling van hun merken. Deze sterkte komt op zijn beurt voort uit het exclusieve karakter van luxeartikelen, waardoor de koper het gevoel krijgt dat hij deel uitmaakt van iets unieks en speciaals. Gezien de aantrekkingskracht van een merk op consumenten uit het topsegment kunnen de prijzen worden verhoogd zonder dat dit een daling van de vraag tot gevolg heeft.

Toch moeten deze ondernemingen hard werken om hun prijsstelling en exclusiviteit te handhaven. De hoge brutomarges van LVMH en Hermès geven aan hen de vuurkracht om te blijven innoveren en opnieuw in hun merken te investeren om er zo voor te zorgen dat ze hun aantrekkingskracht behouden.

‘Pricing power’ door innovatie

Een belangrijke steun voor ‘pricing power’ kan vaak komen van innovatie. Veel kwaliteitsbedrijven bereiken dit niveau door superieure technologieën of producten te introduceren die extra voordelen voor de klanten opleveren. Een innovatief bedrijf is bijvoorbeeld Novo Nordisk. Hun nieuwe anti-obesitasmedicijn, Wegovy, zorgt voor een gemiddeld gewichtsverlies van 16%-18% na 68 weken. Aangezien 1 op de 3 Amerikanen klinisch zwaarlijvig is, is er een uitzonderlijk grote vraag naar dit geneesmiddel.

Gezonde balans biedt ook een verdedigingsschild

Ten slotte is het niet alleen het prijsbeleid dat een schild biedt tegen inflatie. Aangezien inflatie tot een hogere rente leidt, kunnen gezonde balansen een bedrijf ook beschermen. Veel kwaliteitsgroeibedrijven hebben een lage schuldgraad, wat hen beschermt tegen de stijgende kosten van schulden. Daardoor hebben ze een concurrentievoordeel ten opzichte van andere bedrijven in de MSCI Europe Index. Op portefeuilleniveau bedraagt de nettoschuld/EBITDA-ratio van de Comgest Pan-European Equity-strategie 1x vergeleken met 1,8x voor de Index.

Samengevat zijn veel Europese groeibedrijven volgens Wittet grotendeels beschermd tegen de gevolgen van de sterke inflatie en de stijgende schuldenlasten. Hun managementteams kunnen zich blijven concentreren op de uitvoering van hun groeistrategieën, zoals de ontwikkeling van het volgende baanbrekende geneesmiddel in het geval van Novo Nordisk. Volgens Wittet is daarom op lange termijn blijven investeren in duurzame groeibedrijven een verstandige aanpak. Nu meer dan ooit.

