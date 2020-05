Alle beleggingen onder controle tijdens corona?

Het advies van veel beleggingspartijen zal zijn je hoofd koel houden in deze periode. De afgelopen tijd is de markt hard onderuit gegaan, inmiddels kruipt deze wel weer wat op. Maar komt er nog een negatieve swing aan zal de vraag zijn? Mocht dat gebeuren willen we graag een aantal tips geven waarmee je het hoofd koel kan houden. In onzekere tijden is angst een slechte raadgever, ook voor beleggers.

Verliezen is pijnlijker

De pijn die je hebt bij verliezen is groter dan het genot wat je hebt bij winnen. Verliesaversie en kuddegedrag zijn psychologische valkuilen als we het hebben over eigenaardigheden die de kop opsteken als het tegenzit op de beurs, irrationeel handelen is er daar ook één van. De afgelopen weken is de beurs hard onderuit gegaan dus dit zal wellicht herkenbaar zijn.

Kuddegedrag zien we veel terug bij beleggen. Mocht iemand het vertrouwen verliezen in een aandeel en dit verkopen kan het zijn dat iedereen dit aandeel gaat verkopen. Tegen de stroom in gaan kan zich bij beleggen uitbetalen. Het is goed om soms niet naar de waan van de dag te kijken, maar naar het langetermijnperspectief van de onderneming. De koersdaling kan mogelijkheden bieden om de aandelen met een flinke korting te kopen.

Blijf zitten waar je zit

In tijden van crisis blijven zitten waar je zit, het klinkt makkelijk maar dat is het niet altijd. We zien dat de markt altijd aan het schommelen is en op de lange termijn het overwint. Echter ga je hieraan twijfelen zodra de media, maar ook beleggers gaan twijfelen over hun beleggingen. Een marktcorrectie zoals nu tijdens corona betekent niet altijd problemen voor de lange termijn. Het timen van je instapmoment omtrent beleggen is onwijs lastig en zelfs voor beleggingsprofessionals niet te doen.

Beleggen doe je voor de lange termijn

Als je een ervaren belegger bent zal je dit wel vaker horen. Beleggen is voor de lange termijn, het is toewerken naar een doel. Schommelingen van de markt horen daar nu eenmaal bij, over een langere periode geeft beleggen altijd een opwaartse trend. Zelfs als er flinke koersdalingen tussendoor komen. Het is makkelijk om te zeggen blijf rustig zitten, maar zelfs beleggingsexpert Warren Buffet wijst erop dat hij geen idee had wat de markt over een dag, een week of een maand zou doen.

