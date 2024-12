Alle ogen zijn gericht op de ECB

Alle ogen zijn gericht op de vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) komende donderdag. Volgens Konstantin Veit, Portfolio Manager bij Pimco, is de kans groot dat de ECB de depositorente met 25 basispunten verlaagt, van 3,25% naar 3,0%. “De discussie zal waarschijnlijk gaan over een verlaging van 25 of 50 basispunten, maar een stap van 25 basispunten lijkt het meest waarschijnlijk,” zegt Veit.

Deze beslissing past in het risicobeheerbeleid van de ECB. Ondanks een verlaging blijft het renteniveau met 3,0% nog steeds restrictief. “Bij een restrictieve rente biedt een verlaging bescherming tegen neerwaartse risico’s, terwijl eventuele opwaartse inflatieschokken later kunnen worden opgevangen door een langzamer tempo van renteverlagingen,” legt Veit uit.

De nieuwe economische projecties, inclusief de eerste ramingen voor 2027, zullen naar verwachting laten zien dat de inflatie vanaf midden 2025 rond het doel van 2% stabiliseert. Om dit te bereiken, is het echter cruciaal dat de stijging van de loonkosten per eenheid product (unit labour costs) afneemt naar een niveau dat consistent is met een inflatie van 2%. “Dit blijft de belangrijkste voorwaarde voor een duurzame convergentie van de inflatie naar het doel,” benadrukt Veit.

Gezien de onzekerheid over het neutrale renteniveau en de nog steeds te hoge binnenlandse inflatie, vooral door aanhoudende prijsdruk in de dienstensector, verwacht PIMCO dat de ECB de rente geleidelijk zal blijven verlagen richting een neutraal niveau. “De discussie over de juiste configuratie van het neutrale beleidstarief is begonnen en zal de komende maanden waarschijnlijk aan belang winnen,” zegt Veit.

Wat de markten betreft, lijkt de huidige prijsstelling van een terminale rente van ongeveer 1,8% in de tweede helft van 2025 in grote lijnen consistent met Pimco’s schattingen voor een neutrale beleidsrente in de eurozone. Wel waarschuwt Veit voor extra neerwaartse groeirisico’s na de Amerikaanse verkiezingen.

Geschreven door: Eddy Schekman

