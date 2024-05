Alle seinen op groen voor zilver

De zilverprijs is dit jaar flink gestegen in het kielzog van de goudprijs. Maar terwijl goud record na record breekt, is zilver ver weg van het vorige record. Dit terwijl er sinds 2021 een structureel zilvertekort is.

“Zilver staat er fundamenteel beter voor dan goud. We zien de zilverprijs sinds maart dit jaar oplopen, maar beleggers blijven nog voorzichtig. Zodra dat verandert – bij onze klanten merken we al meer vraag – kan het hard omhoog gaan omdat de zilvermarkt relatief klein is”, aldus Reinoud Bogert, partner bij goud- en zilverhandelaar Doijer & Kalff.

De prijs van zilver is dit jaar zo’n 14 procent gestegen naar 27 dollar per troy ounce (31,1 gram). Dat is nog ver verwijderd van het oude record van 48 dollar, dat in 2011 werd aangetikt in de nasleep van de financiële crisis. Bogert trekt parallellen met die tijd: “De goudprijs was toen fors gestegen en zilver bleef lange tijd achter. Daarna ging het echter heel snel omhoog. De zilverprijs steeg toen in 8 maanden tijd naar 48 dollar. Ook nu staan alle seinen weer op groen voor zilver.”

Structureel tekort aan zilver

De zilvermarkt kent sinds 2021 een tekort aan zilver. De vraag overtrof in 2022 het aanbod met maar liefst 237 miljoen ounces. Vorig jaar was er een tekort van 184 miljoen ounces, aldus het Silver Institute. Op basis van de verwachte vraag en het verwachte aanbod heeft de brancheorganisatie berekend dat het tekort in 2024 zal uitkomen op ongeveer 215 miljoen ounce. “De zilvertekorten zijn daarmee structureel”, stelt Bogert.

De vraag naar zilver komt voor grofweg 60% vanuit de industrie, met name voor gebruik in zonnepanelen, telefoons, laptops en elektrische auto’s. Door de energietransitie is de vraag naar deze producten fors gestegen en dat zal enkel maar meer worden, stelt Bogert. “Dit zal niet snel opgelost kunnen worden met meer productie van zilver. Het duurt jaren voordat zilverproducenten de productie kunnen opvoeren. De bestaande reserves hebben de vraag tot nu toe opgevangen, de vraag is hoe lang dit nog kan.”

Zilver is ondergewaardeerd ten opzichte van goud

Wanneer is zilver goedkoop? Op de zilvermarkt wordt daarvoor vaak naar de goud-zilver ratio verwezen: hoeveel gram zilver je nodig hebt om een gram goud te kopen. Sinds de Romeinse tijd heeft deze ratio bewogen tussen 1:11 en 1:125. De laatste jaren ligt het gemiddeld rond de 1:59 terwijl de huidige ratio 1:85 noteert. Deze verhouding geeft aan dat zilver ondergewaardeerd is ten opzichte van goud. Voor ervaren beleggers komt dit neer op een koopsignaal voor zilver. Ik denk dat we daarom de prijs van zilver al hebben zien stijgen”, aldus Bogert.

Zilver noteert nu rond de 27 dollar per ounce. De Amerikaanse bank Citi heeft recent het koersdoel voor zilver verhoogd naar 29 dollar in 2024 en 31 dollar in 2025. “Gezien het sterke fundamentele plaatje verwacht ik dat we dit jaar door de 30 dollar breken”, aldus Bogert.

Momenteel zijn beleggers nog niet dominant aanwezig in de zilvermarkt, legt Bogert uit. “Maar daar lijkt verandering in te komen. Bij Doijer & Kalff lagen de orders voor goud de laatste 2 maanden op EEN normaal niveau. Het aantal orders voor aankopen van zilver is echter met 22% gestegen in de laatste 2 tot 3 maanden. Daarbij valt ook op dat er meer klanten bellen met vragen over zilver in de laatste maanden.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19744 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht