Alle toekomstgerichte inflatiemeters wijzen op een daling

Het Amerikaanse inflatierapport van donderdag is de volgende beproeving voor de gespannen financiële markten en de Federal Reserve. De belangrijkste graadmeter (CPI) bereikte in juni een piek van 9,1% in de VS. De daling die daarna werd ingezet verloopt traag, en ook het IMF verwacht dat we in Nederland nog wel enige tijd last houden van hogere inflatie.

Als we echter vooruitblikken dan zien we juist aanzienlijke afnames van de prijsdruk (zie grafiek). Dit is cruciaal voor de financiële markten. Hoge inflatie heeft recentelijk geleid tot de meest agressieve renteverhogingscyclus van de Fed, waardoor de waarderingen van aandelen flink zijn bijgesteld en het risico op een recessie en dalende bedrijfswinsten is toegenomen. Echter kunnen we dit zien als een geruststelling dat de inflatiepiek al is bereikt en de top van de rentecyclus van de Fed in zicht komt – ongeacht de uitkomst van het rapport.

Verwachtingen dalen

De kosten van de toeleveringsketens zijn drastisch gedaald vanaf hun pieken tijdens de pandemie. De indicatoren voor de banenmarkt zijn nu aan het versoepelen. Woningprijzen en huurstijgingen vertragen. Benzine- en andere grondstofprijzen, maar ook de prijzen van tweedehandsauto’s dalen. Van belang is ook dat de inflatieverwachtingen zijn gedaald, zowel op de financiële markten als bij consumenten. Dit staat in schril contrast met de jaren ’70, waarin een inflatiespiraal eindigde in een verloren decennium. Dit toont aan dat de Fed nog steeds een sterke geloofwaardigheid heeft. Voor ons betekent het dat een kortere, scherpere rentecyclus ons basisscenario is.

We zien dalende inflatieverwachtingen in de VS en toenemende recessierisico’s, waardoor rentes op staatsobligaties tegen een piek aan zitten. Dit zou de druk van de ketel moeten halen voor de waarderingen van aandelen en dat is nodig om de zwakke prognoses voor de bedrijfswinsten te compenseren. De brede daling van inflatiemeters geeft ons vertrouwen in een komende vertraging van de renteverhogingen door de Fed, die we in het eerste kwartaal zelfs tot stilstand zien komen. Dit helpt een bodem te vormen op de aandelen- en obligatiemarkt. Voor de Fed is een lagere inflatie op zichzelf geen kantelpunt in de beleidsvorming, maar wel een noodzakelijke eerste stap voor eventuele renteverlagingen in de loop van 2023. Dat is de belangrijkste trigger voor het opveren van de aandelenmarkten.

