Alles wijst nog altijd op een ‘zachte landing’

Schroders’ Global Unconstrained Fixed team constateert dat de productiesector in 2024 duidelijk stabieler van start is gegaan.

In de afgelopen maanden heeft het team al aangegeven dat de sector zijn dieptepunt zou bereiken om daarna te verbeteren, wat nu duidelijker zichtbaar is in de leidende indicatoren.

Deze opwaartse trend is in lijn met een ‘zachte landing’-scenario, en het is onwaarschijnlijk dat dit zal leiden tot de oververhittingsproblemen die de productiesector in 2021 en 2022 ondervond. Ook de Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt minder vatbaar voor oververhitting. Als gevolg hiervan heeft Schroders de waarschijnlijkheid van het ‘geen landing’-scenario verlaagd en het risico op een ‘harde landing’ enigszins verhoogd.

Source: Global Unconstrained Fixed Income team as at 18 March 2024. For illustrative purposes only. “Soft landing” refers to a scenario where economic growth slows, but to a sustainable rate without experiencing recession; “hard landing” refers to a sharp fall in economic activity; “no landing” refers to a scenario in which inflation remains sticky and there’s a reacceleration of interest rate hikes.

