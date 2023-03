Allianz eigen dataplatform duurzaamheid

AllianzGI heeft de lancering aangekondigd van een eigen dataplatform voor duurzaamheid, de Sustainability Insights Engine (SusIE), wat haar ambitie onderstreept om een duurzaamheidsvormer te worden.

De afgelopen decennia is het aantal ESG-meldingen enorm toegenomen. Inmiddels rapporteert bijna 80% van ’s werelds grootste bedrijven en 96% van de 250 bedrijven ter wereld over duurzaamheid. De integratie van niet-financiële factoren in beleggingsbeslissingen wordt steeds meer gemeengoed, maar de keuze en stijl van de geïntegreerde gegevens is nog in ontwikkeling. De openbaarmaking van ESG-gegevens en de complexiteit ervan zullen alleen maar toenemen en de toevoeging van nog meer openbaar te maken informatie zal leiden tot een nog moeilijker te rapporteren en te begrijpen gegevenssysteem. Een versnipperd gegevenslandschap vereist een systeem om duurzaamheidsgegevens goed te structureren, te berekenen en te gebruiken.

Matt Christensen, Global Head of Sustainable & Impact Investment licht toe: “De wereld van ESG-gegevens groeit in volume en complexiteit. Van vermogensbeheerders wordt verwacht dat zij klanten helpen om aan te tonen wat het meest relevante gebruik is van de gegevens die specifiek zijn voor beleggingscategorieën en tegelijkertijd voldoen aan uitdagende eisen op het gebied van regelgeving. Allianz Global Investors zal zijn specifieke ESG-gegevens gebruiken om de meest zinvolle oplossingen te ontwikkelen en zo onze klanten te demystificeren, te informeren en te begeleiden bij de meest geschikte methodes en analyses voor gerichte resultaten. Een sterke eigen gegevensarchitectuur, die verandering en innovatie omarmt, zal van cruciaal belang zijn om inzichten in duurzaamheid en beleggingsbeslissingen te bevorderen en naast financieel rendement ook niet-financiële resultaten te behalen.

SusIE is een web-based user interface die gebruik maakt van state-of-the-art technologie voor mainstream toegang tot ESG data. SusIE berekent externe ESG-gegevens van verschillende aanbieders en eigen scores en onderzoeksgegevens van AllianzGI. De gegevens worden vervolgens opgeschoond, verwerkt en gestandaardiseerd tot één dataset die wordt gedistribueerd naar alle verbruikende systemen, waaronder front-office, research, compliance, risk en rapportage tools. De engine is intern ontwikkeld door een speciaal Sustainability Methodologies and Analytics-team. Vooruitlopend op de aanzienlijke groei van ESG-gegevensbronnen werd dit team in 2021 opgericht om de strategie en architectuur te ontwikkelen ter ondersteuning van een transparante, robuuste en duidelijke invoer van ESG-, duurzaamheids- en klimaatfactoren. SusIE zal in eerste instantie worden vrijgegeven voor beleggingsprofessionals van AllianzGI.

