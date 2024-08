Allianz zet nieuw technology-team op

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van ’s werelds toonaangevende actieve vermogensbeheerders, kondigt vandaag aan dat het een nieuw Global Technology Equity-team opzet.

Jeremy Gleeson zal eind augustus bij AllianzGI overkomen van AXA Investment Managers om leiding te geven aan de nieuwe functie. Hiermee versterkt AllianzGI zijn interne expertise in een sector die naar verwachting een belangrijke aanjager voor de aandelenmarkten en een belangrijk deel van de portefeuilles van klanten zal blijven, aangezien megatrends zoals artificiële intelligentie en ‘digitaal Darwinisme’ het zakelijke landschap blijven ontwrichten.

Het nieuwe wereldwijde team zal een belangrijke bijdrage leveren aan strategieën voor de technologiesector. De oprichting van een speciaal Global Technology Equity-team vormt een aanvulling op de aanzienlijke bestaande technologie-expertise van AllianzGI ter plaatse, met ecosystemen in zowel Europa als Azië, en biedt een holistische kijk op de wereldwijde beleggingskansen die technologie biedt voor klanten.

Jeremy heeft bijna 30 jaar ervaring in de sector en was recentelijk Lead PM van AXA IM’s Global Technology Fund. Hij is gevestigd in Londen en werd in 2017 uitgeroepen tot winnaar van de Tech Fund Manager of the Year Award tijdens de UK Tech Awards en is een eerdere winnaar van de Investment Week Tech & Telecoms Fund Manager of the Year Award. Als CIO Global Technology Equity rapporteert hij aan Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity.

Virginie Maisonneuve licht toe: “Het is onze ambitie om AllianzGI te laten uitgroeien tot een wereldwijde grootmacht op het gebied van Technologiebeleggingen. De aanstelling van iemand van Jeremy’s kaliber en de oprichting van Global Technology als een nieuwe pijler van ons aandelenplatform helpt ons dat doel sneller te bereiken en versterkt onze expertise aanzienlijk in een sector waarvan we verwachten dat deze een belangrijke aanjager van de wereldwijde markten en een bron van rendement voor onze portefeuilles zal blijven. Technologie maakt megatrends mogelijk zoals Artificiële Intelligentie en Elektrificatie die alle industrieën in toenemende mate transformeren, waardoor een ‘verschuivende wereldorde’ ontstaat waarin technologie een voortrekkersrol speelt in de geopolitiek. Met twee technologie halfronden die vorm krijgen, geloven we dat ons nieuwe Global Technology Equity team, dat nauw samenwerkt met ons bredere Tech ecosysteem dat specialisten omvat in Taiwan, China, Korea, de VS en Europa, ons uit de eerste hand een diepgaand en gedifferentieerd zicht zal geven op deze trends.“

Naast Jeremy Gleeson zal Sunil George, momenteel Senior US Technology Analyst bij AllianzGI, het team versterken en in de herfst wordt nog een nieuwe medewerker verwacht. Sunil kwam in mei 2023 bij AllianzGI. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring en eerder functies bekleed bij Nordea, Fidelity en Morgan Stanley, allemaal met een focus op technologie. ​

Om de specifieke expertise van het nieuwe team ook beschikbaar te maken voor klanten van AllianzGI, zullen Jeremy en Sunil het portefeuillebeheer van de Allianz Global Hi-Tech Growth-strategie (inclusief zijn feeder Allianz Informationstechnologie) overnemen vanaf oktober 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

