AllianzGI kondigt aan dat het een FMC-licentie heeft verkregen om op het Chinese vasteland actief te worden

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van ’s werelds grootste actieve vermogensbeheerders, heeft vandaag aangekondigd dat het goedkeuring heeft gekregen van de China Securities Regulatory Commission (CSRC) om op het Chinese vasteland actief te zijn als een Fund Management Company (FMC) die volledig in buitenlandse handen is.

Deze autorisatie toont AllianzGI’s engagement op de Chinese markt en biedt binnenlandse beleggers toegang tot de wereldwijde beleggingsexpertise van AllianzGI. Afgelopen augustus kreeg AllianzGI goedkeuring van de toezichthouder om in China een beheermaatschappij op te zetten met een maatschappelijk kapitaal van RMB 300 miljoen (USD 41,2 miljoen).

Tobias Pross, CEO van Allianz Global Investors, zei: "Het ontwikkelen van onze activiteiten in China is een strategische langetermijnprioriteit voor AllianzGI. Met de toekenning van onze FMC-licentie kunnen we onze publieke fondsbeheeractiviteiten in deze dynamische markt lanceren, waardoor we onze diensten kunnen aanbieden aan de groeiende populatie van particuliere beleggers in het land.

„De Chinese markt voor beleggingsfondsen, goed voor een biljoen dollar, is klaar voor een sterke groei als gevolg van een vergrijzende bevolking, stijgende gezinsinkomens en voortdurende pensioenhervormingen. AllianzGI is goed geplaatst om deze groeiende markt te bedienen en combineert wereldwijd actief beheer met lokale marktervaring om klanten een gevarieerd aanbod van innovatieve beleggingsoplossingen te kunnen bieden. Door te blijven investeren in lokaal talent in China en gebruik te maken van digitale technologieën willen we waarde creëren voor onze klanten en de groei van ons bedrijf in China verder ondersteunen."

Leo Shen, algemeen directeur van Allianz Global Investors Fund ManagementCo.Ltd voegt eraan toe: "We zijn verheugd dat we onze diensten kunnen uitbreiden naar Chinese beleggers. China staat centraal in onze bedrijfsstrategie en met de goedkeuring van het FMC zullen we ons actief engagement in de regio verder versterken. Met onze met onze wereldwijde beleggings- en adviescapaciteiten en een ervaren lokaal team in China zijn we vastbesloten een uitgebreid platform op te bouwen dat gediversifieerde beleggingsoplossingen en adviesdiensten biedt, met als doel een betrouwbare partner te worden voor Chinese klanten".

Het vasteland van China is van aanzienlijk strategisch belang voor AllianzGI als een van de belangrijkste markten voor haar groeistrategie in Azië. AllianzGI is al een aantal jaren actief op de Chinese markt, nadat het in 2017 zijn Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE)-kantoor in Shanghai vestigde. AllianzGI kreeg in 2018 een Qualified Domestic Limited Partner (QDLP)-licentie en lanceerde in datzelfde jaar met succes zijn eerste QDLP-product, waarmee het zijn betrokkenheid bij de markt aantoonde.

De Allianz Group, waarvan AllianzGI deel uitmaakt, heeft ook een langdurige verbintenis met het Chinese vasteland, met de oprichting van een joint venture voor levensverzekeringen in 1999. In 2019 bereikte Allianz een nieuwe mijlpaal door goedkeuring te krijgen van de Chinese toezichthouder voor de oprichting van de allereerste verzekeringsholding van het land die volledig in buitenlandse handen is.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19678 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht