Virginie Maisonneuve (AllianzGI): ‘Zijn halfgeleiders de nieuwe nutsbedrijven?’

Door escalerende handelsspanningen – vooral tussen de VS en China – en het groeiende belang van de sector voor de snelle ontwikkeling en implementatie van kunstmatige intelligentie (AI), staat de halfgeleiderindustrie momenteel bovenaan de lijst van gespreksonderwerpen voor veel marktdeelnemers, De recente verkiezingsuitslag in de VS heeft wel voor meer onzekerheid gezorgd over het toekomstige traject van deze sector. Dat stellen Virginie Maisonneuve, Global CIO Equities, en Jeremy Gleeson, CIO Global Tech Equity, van Allianz Global Investors.

“Vroeger waren halfgeleiders erg volatiel, omdat de productie werd gedreven door aanbodcyli. Soms was er te veel aanbod, en soms te weinig. De vraag naar halfgeleiders hing vooral af van nieuwe technologische producten en de stand van de economie.

Halfgeleiders zijn tegenwoordig enorm belangrijk vanwege hun rol in de digitale wereld en de veranderende wereldorde. Voor beleggers is de vraag: zijn halfgeleiders niet langer slechts een product dat schommelt door vraag en aanbod, maar eerder een strategische hulpbron die essentieel is voor de wereldwijde economie en defensie? Als overheden ze gaan zien als iets cruciaals, zoals nutsvoorzieningen als water of elektriciteit, wat betekent dat dan voor de prijs en de productiecapaciteit?

Geopolitiek op nanoschaal

Het nieuwe karakter van de halfgeleidersector houdt stand. Het gebruik van complexe halfgeleiders is uitgebreid en is niet langer gericht op pure computertoepassingen. Terwijl in de jaren 1990 en begin 2000 personal computing de vraag naar halfgeleiders domineerde, breidde dit zich eerst uit naar mobiele telefoons en consumentenelektronica zoals smart tv’s en spelconsoles, en vervolgens naar industriële automatisering, auto’s en het internet der dingen (IoT).

Dit groeiende belang van de halfgeleiderindustrie in alle sectoren – om nog maar te zwijgen van de groeiende implicaties van een betrouwbare bevoorrading voor de nationale veiligheid – zorgt er voor dat de overheid in alle regio’s meer ingrijpt in de markt. Hoewel de halfgeleiderindustrie sinds het einde van de excessen van het dotcom-tijdperk grotendeels gezond is, zien we nu een toenemende politieke betrokkenheid bij beslissingen over kapitaaluitgaven, zoals waar en wanneer nieuwe productiefaciliteiten worden gebouwd. De Amerikaanse en Europese ‘Chips Acts’ zijn hiervan misschien wel de meest opmerkelijke voorbeelden, terwijl subsidies voor deze sector ook afkomstig zijn van regeringen in Japan, Korea en China.

Een dergelijke groeiende interventie in de markt, vooral wat het aanbod betreft, doet geloven dat deze sector als een nutsbedrijf kan worden omschreven. De toekomstige gevolgen voor de prijzen zijn momenteel moeilijk te voorspellen.

Conclusie

Halfgeleiders worden steeds meer gebruikt als middel in geopolitieke conflicten. Dit zal zeker invloed hebben op de productie en prijzen, ook al merken we nu nog weinig van de extra capaciteit die overheden proberen op te bouwen. Omdat halfgeleiders steeds belangrijker worden in allerlei sectoren, is het voor alle beleggers belangrijk om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden, niet alleen technologiebeleggers.

Hoewel overheden zich steeds meer bemoeien met de productie van halfgeleiders, wat weg heeft van nutsbedrijven, zijn er nog duidelijke verschillen. Nutsbedrijven hebben vaak een monopolie en zijn stabiel, terwijl halfgeleiders een cyclische industrie zijn, met segmenten zoals geheugenchips die geen prijszettingsvermogen hebben. Misschien is het beter om halfgeleiders te zien als een essentiële motor voor groei, efficiëntie en innovatie. Ze lijken in sommige opzichten op nutsbedrijven, maar behouden unieke kenmerken, zelfs nu overheden er meer aandacht aan besteden.”

