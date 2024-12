Alphabet: een qubit-benadering voor de stijging van de koers

Het aandeel van Alphabet, het moederbedrijf van Google, steeg met 6% tot 186,53 dollar, na de aankondiging van hun nieuwste quantumcomputingchip, “Willow”, die als een doorbraak wordt beschouwd. Willow presteerde aanzienlijk beter op een quantumbenchmark dan zijn voorganger uit 2019.

Google benadrukt dat Willow niet alleen een technische vooruitgang is, maar ook een belangrijke mijlpaal in hun zes-stappenstrategie om praktische quantumcomputers te ontwikkelen. De chip bevat ongeveer 100 qubits, maar het doel is om uiteindelijk een systeem met 1 miljoen qubits te bouwen = een getal met ongeveer 303.000 cijfers!!! Dit zou de deur openen naar het uitvoeren van commerciële algoritmen die niet op conventionele computers kunnen worden gerepliceerd. CEO Sundar Pichai merkte op dat Willow dichterbij het realiseren van praktische toepassingen komt in sectoren zoals geneesmiddelenontwikkeling, fusie-energie en batterijontwerp.

Hoewel quantumcomputing veelbelovend is voor toekomstige toepassingen zoals grootschalige simulaties en codekraken, zal het waarschijnlijk nog jaren of zelfs decennia duren voordat deze technologie volledig volwassen is. Google is niet de enige speler in dit veld; ook techgiganten zoals Nvidia, Microsoft en IBM investeren in quantumtechnologie, naast onderzoeksinstellingen en startups.

Een qubit-benadering voor de kracht van de stijging van de koers

Desalniettemin zal het een opsteker zijn voor beleggers. Een aanval op de oude top van 192 dollar is daarom meer dan waarschijnlijk. Een ‘qubit’-benadering van de koers: in de periode 2020-eind 2021 steeg de koers met 100 dollar naar 150 dollar. De huidige opgaande beweging begon in 2022 bij een koers van 86 dollar. Als het ‘oude’ patroon zich herhaalt, zou dat een koersstijging betekenen tot boven de 250 dollar.

