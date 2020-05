Alphabet (Google) biedt potentie, maar hoeveel

Is Alphabet een buy of een sell op 1.384,34 dollar?

Een sterk punt van Alphabet is de opinie dat bedrijven als laatste op hun budget van Google zullen gaan bezuinigen en als eerste geld er vrij voor zullen maken. Om die positie vast te houden zal de onderneming fors moeten blijven investeren, waardoor de kosten voor de baat uitgaan.

Het aandeel noteert 27,6 keer de winst, wat hoog is zonder het extreem te kunnen noemen, 4,6 keer de boekwaarde en 5,9 keer de omzet. Technische indicatoren leveren een verdeeld beeld. De RSI is aardig opgelopen. Het prijsmomentum is nog maar net begonnen aan een herstelbeweging, een indicatie dat correcties eerder een koop- dan een verkoopsignaal zijn. Op basis van de bandbreedte kan de koers met 10% stijgen.

Alphabet kan 10% omhoog

