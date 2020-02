Alphabet: Je kunt niet zonder

Alphabet, de moedermaatschappij van Google, daalde in de nabeurs met 4,2% naar 1.420,89 dollar.

Teleurstellend is de ontwikkeling van de omzet. Deze kwam in de verslagperiode uit op 46,1 miljard dollar tegen een raming van 46,9 miljard dollar. Dat weegt momenteel zwaarder dan de meevallende winst per aandeel van 15,35 dollar tegen een raming van 12,53 dollar. Bovengemiddeld sterk was de groei van YouTube en de zakelijke cloud-activiteiten. Charttechnisch is het aandeel duur, maar het vrijwel ondenkbaar dat een opgaande beweging van de markt niet gestut wordt door koersstijgingen voor aandelen als Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon en ASML.

