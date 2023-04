Alphabet koopwaardig, alleen nu nog niet

Alphabet heeft meevallende cijfers gepubliceerd. Cloud is eindelijk winstgevend.

De winst per aandeel kwam uit op 1,17 dollar tegen een raming van 1,07 dollar en 1,23 dollar vorig jaar. De omzet van 69,8 miljard dollar is iets hoger dan de geraamde 68,9 miljard dollar. De opbrengsten uit YouTube en Google Cloud zijn overeenkomstig de verwachtingen. Google Cloud is eindelijk winstgevend met een positief bedrijfsresultaat van 191 miljoen dollar tegen een verlies van 706 miljoen dollar vorig jaar. De vermindering van het aantal werknemers kostte 2,6 miljard dollar.

Toenemende concurrentie, de chatbot ChapGPT en het economische klimaat beperken de groei. Samsung heeft volgens de New York Times aangegeven de zoekmachine van Google te willen vervangen door Bing. Google heeft momenteel een marktaandeel van 90%. Deals moeten ervoor zorgen dat Google dat marktaandeel weet te behouden.

Alphabet staat in de nabeurs 1,7% hoger op 105,59 dollar. Het aandeel noteert 20,3 keer de geraamde winst. Weerstanden liggen op 108 en 128 dollar. De trend is positief. Na technische doorbraak is het aandeel koopwaardig.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18445 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht