Als eerste op de hoogte van de winnaars Cashcow Awards 2025?

Op vrijdag 18 april (10.00 uur) wordt bekendgemaakt welke vier financials een Cashcow Award hebben verdiend. Wij nodigen u als Cashcow-lezer van harte uit om de uitreiking online bij te wonen. Zo bent u als eerste op de hoogte van de winnaars.

De Cashcow Awards, een initiatief van Cash magazine en Cashcow.nl, worden dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. Er zijn vier prijzen te vergeven: de Publieksprijs, de Innovatieprijs, de ETF-prijs en Beste Vermogensbeheerder 2025. Deze afgelopen weken hebt u kunnen stemmen op uw favorieten en inmiddels is het onderzoek afgerond.

Op 18 april zal het online event BeleggersFair Kennis Update worden geopend met de prijsuitreiking van de Cashcow Awards. Als Cashcow-lezer nodigen wij u van harte uit om de prijsuitreiking mee te beleven vanachter uw beeldscherm. Zo bent u als eerste op de hoogte van de winnaars.

Deelnemen is simpel: schrijf u gratis in voor de BeleggersFair Kennis Update en u ontvangt een dag van tevoren een link naar de uitzending van de Cashcow Awards-uitreiking. Uiteraard kunt u zich desgewenst óók inschrijven voor één of meerdere van de masterclasses die deze dag online uitgezonden worden. Heeft u zich al eerder ingeschreven voor de Kennis Update? Dan hoeft u niks te doen.

De genomineerden

Cash Publieksprijs 2025 Beste Vermogensbeheerder 2025 Cash Innovatieprijs 2025 Cash ETF-prijs 2025 ABN AMRO Auréus Vermogensbeheer ABN AMRO Amundi ASN Impact Investors Fintessa Vermogensbeheer DEGIRO iShares BlackRock DEGIRO Fisher Investments Nederland eToro State Street SPDR ETFs ING OHV Vermogensbeheer Lynx VanEck Saxo Bank Van Lieshout & Partners Saxo Bank Vanguard

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht