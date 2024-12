Als het meezit gaat Prosus naar 65 euro (nu 40,77)

Op de Amsterdamse beurs spelen de Technologiebedrijven een grote rol. Denk hierbij aan zwaargewicht ASML. Het minder bekende Prosus is na ASML de grootste deelnemer in de Technologiesector binnen de AEX. Bovendien heeft de koers van Prosus in 2024 een fantastische stijging doorgemaakt van ruim 50%. Tijd voor een nadere kennismaking want er lijkt meer in te zitten voor de komende jaren, meent Yelza.com.

Prosus is opgericht in 2019 en is een dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers. Het is actief als een wereldwijd technologiebedrijf en investeerder, gespecialiseerd in internetplatforms en digitale diensten. Het is een van de grootste technologie-investeerders ter wereld en richt zich op bedrijven die actief zijn in sectoren zoals e-commerce, online marktplaatsen, fintech, onderwijs en sociale media.

Prosus bezit een aanzienlijk belang in het Chinese techbedrijf Tencent, een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Deze investering is een van de meest waardevolle activa van Prosus en maakt een groot deel uit van zijn marktwaarde.

Daarnaast investeert Prosus in bedrijven die actief zijn in online marktplaatsen, zoals OLX (een online advertentiesite) en Letgo, heeft het belangen in meerdere platforms voor voedselbezorging, waaronder Delivery Hero en investeert het bedrijf in digitale betaalplatformen zoals PayU. Prosus richt zich vaak op groeiende markten zoals Azi Afrika en Latijns-Amerika.

Wat is de huidige situatie bij Prosus

Prosus heeft sterke financie resultaten gepubliceerd met een aanzienlijke winststijging in de eerste helft van het boekjaar. De nettowinst bedroeg $4,58 miljard, een stijging ten opzichte van $3,37 miljard in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet uit voortgezette activiteiten steeg met 16% naar $2,96 miljard, aangedreven door groei in de e-commerce sector en verbeterde winstgevendheid bij bedrijven zoals Tencent. Daarnaast heeft Prosus zijn vrije kasstroom verzesvoudigd tot $725 miljoen, wat de financie positie van het bedrijf verder versterkt. Door deze ontwikkelingen staat Prosus er goed op bij de fundamentele analisten van de banken.

Wat is de verwachting van de koers van Prosus

Zoals gemeld zijn de banken positief en spreekt UBS zelfs van een koersdoel van 65,-. Momenteel is de koers circa 40,-.

Indien wij middels ons wiskundig model de koers analyseren is de verwachting ook positief.

Hieronder treft u de grafiek van Prosus over de afgelopen 5 jaar

Links ziet u de bekende koersdip in 2020 vanwege COVID en de daarop volgende enorme opleving van 21,- naar 50,-. Technologiebedrijven hebben enorme potentie maar kunnen ook flink geraakt worden in mindere tijden. Na de top op 50,- gaat Prosus in de vrije val en raakt tweemaal de 18,-. Vanaf eind 2022 laat de koers een mooi trendmatig verloop zien en wordt in 2024 met een stijging van ruim 50% wellicht de winnaar van de AEX-Index.

In september brak de koers uit boven de technisch belangrijke grens van 36,50 en is onlangs keurig gecorrigeerd. Belangrijk voor de timing van de aankoop is een slotstand boven de 41,80. De groene pijl geeft het eerste koersdoel aan op 50,-. Na een correctie is het meerjarig koersdoel 57,50.

Conclusie

Prosus is een volatiel aandeel met veel potentie. Dit is typerend voor de Technologiesector. Het bedrijf presteert uitstekend en de koers laat een mooi trendmatig verloop zien. Bij een slotstand boven de 41,80 wordt de opgaande trend weer bevestigd en kunt u overwegen om het aandeel in portefeuille te nemen met een eerste koersdoel op 50,-. Daarna wordt een correctie verwacht om vervolgens het lange termijn koersdoel te bereiken van 57,50.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20510 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht