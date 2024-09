Altaroc is van start gegaan in de Benelux

De Frans-Zwitserse private equity-beheerder Altaroc is van start gegaan in de Benelux. Altaroc geeft directe toegang tot een portefeuille van toonaangevende internationale private equity fondsen. Na opening van haar kantoor in Zwitserland in januari 2024 zal het bedrijf zich nu verder ontwikkelen in België, Nederland en Luxemburg. Het consolideert zo de internationale strategie van Altaroc als belangrijke Europese speler in de democratisering van private equity.

Altaroc werd opgericht in 1972 en is één van de oudste Europese private equity-beheerders. Altaroc maakt ’s werelds beste private equity-fondsen toegankelijk voor geavanceerde beleggers door hen toegang te geven tot een kant-en-klare portefeuille van vintagefondsen. Met meer dan 1,2 miljard opgehaald kapitaal bij 7.000 privébeleggers op twee jaar tijd is Altaroc nu al een van Europa’s leiders in de democratisering van private equity.

Deze activaklasse, die tot nu toe voorbehouden was aan grote institutionele beleggers en de meest vermogende families, is beschikbaar voor veeleisende particuliere beleggers via het nieuwe one-stop-shop technologieplatform van Altaroc, De minimale investering bedraagt 100.000 euro, regelmatig opgevraagd en met een vast bedrag over vijf jaar, oftewel 20.000 euro per jaar.

Door zijn activiteiten uit te breiden naar België, Nederland en Luxemburg geeft Altaroc private banks, onafhankelijke vermogensbeheerders, family offices en pensioenfondsen toegang tot deze nieuwe activaklasse en diversifieert het de beleggingen van hun klanten, zowel geografisch (ongeveer 45% van de fondsen is belegd in Noord-Amerika, 45% in Europa en 10% in Azië en de rest van de wereld) als sectoraal, met prioriteit voor beleggingen in software, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Dit zijn sectoren die zowel snel groeien als veerkrachtig zijn.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20198 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht