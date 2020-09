Alternatieven voor FAANG

De veelgeroemde FAANG-aandelen – Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google/Alphabet – zijn de drijvende kracht achter de opvallende opleving van de Amerikaanse aandelenmarkt sinds de bodem in maart.

Apple heeft het voortouw genomen met een koersstijging van 139%. Ook Facebook en Amazon zijn in deze periode meer dan verdubbeld met een stijging van respectievelijk 108% en 111%. Netflix en Google-partner Alphabet bleven niet achter en maakten ook een rit op de tech wave, met een koersstijging van respectievelijk 86% en 63%.

Maar het FAANG-fenomeen beperkt zich niet alleen tot 2020. Volgens Taymour Tamaddon, portfolio manager van de US Large Cap Growth Equity Strategy van T. Rowe Price hebben de aanzienlijke prestaties van deze indexzwaargewichten ertoe bijgedragen dat de Amerikaanse aandelenmarkt ook in de afgelopen jaren veel harder is gestegen dan alle andere grote wereldwijde indexen.

Slechts een kwartaal outperformance

Echter, als gevolg van de FAANG-dominantie, is er een wijdverbreide opvatting dat het genereren van alpha in de VS uitsluitend afhankelijk is van de vraag of een investeerder al dan niet actieve posities heeft ingenomen in deze vijf tech-giganten. Dit is een grote misvatting, meent Tamaddon. Als een van de grootste actieve beleggers in Amerikaanse aandelen wereldwijd heeft T. Rowe Price bijgedragen aan het succes van de FAANG-aandelen op de lange, middellange en korte termijn. T. Rowe Price is zelfs al bijna vijftien jaar lang fors belegd in enkele van deze bedrijven met de T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity strategie. De realiteit is dat de vijf FAANG’s samen in de afgelopen vijf jaar slechts 26% van de outperformance van de strategie ten opzichte van de benchmark voor hun rekening hebben genomen – het overgrote deel van de gegenereerde alpha is juist afkomstig van andere bronnen.

Innovatie niet exclusief aan FAANG’s voorbehouden

De innovatieve en ontwrichtende FAANG’s hebben bedrijfssectoren getransformeerd en terecht de aandacht van beleggers getrokken. Deze bedrijven zijn in staat om een groot marktaandeel in gevestigde markten in te nemen en aanzienlijke vrije kasstromen te genereren die uiteindelijk de aandelenkoersen aandrijven. Met name Amazon, Alphabet en Facebook behoren nog steeds tot de highest conviction investments van T. Rowe Price. Er zijn echter nog veel meer voorbeelden van dergelijke innovatieve bedrijven naast de FAANG’s in de technologiesector en daarbuiten:

Snapchat

T. Rowe Price heeft Snapchat voor en na de beursintroductie gevolgd en het bedrijf is blijven innoveren en zijn bedrijfsmodel blijven ontwikkelen, waardoor het relevant is gebleven voor zijn doelgroep en schaalgrootte heeft kunnen realiseren. Tamaddon meent dat Snapchat, dat een indrukwekkende 200 miljoen actieve gebruikers dagelijks heeft in de aantrekkelijke demografische leeftijdsgroep van 18-24 jaar, goed in staat is om de toekomstige groei te ondersteunen met aantrekkelijkere marges. Snapchat heeft de efficiëntie en de marges verhoogd door de verbeterde adverteerder self-service toolbox. Er ligt een kans om het grote verschil in inkomsten per gebruiker ten opzichte van de peer group – zoals Facebook en Twitter – te overbruggen.

Carvana

De voortdurende ontwikkeling in e-commerce dwingt bedrijven om de relatie met de consument en het managen van hun imago en reputatie te heroverwegen. Tamaddon denkt dat het digitaal flexibele Carvana de koopervaring in de zeer gefragmenteerde Amerikaanse markt voor tweedehands auto’s van 800 miljard dollar zal herdefiniëren. Het bedrijf gebruikt gegevens om de klantervaring te verbeteren, waarbij authenticiteit en vertrouwen de drijfveren zijn voor merkbetrokkenheid.

Wix.com

T. Rowe Price heeft met de US Large Cap Growth Equity Strategy onlangs een kleine positie ingenomen in Wix.com. Dit is een bedrijf dat al lange tijd te vinden is in de small cap portfolio’s. van T. Rowe Price. Wix.com levert diensten op het gebied van website-ontwikkeling aan het MKB (kleine en middelgrote ondernemingen). Volgens Tamaddon is de ontwrichtende technologie van Wix.com klaar om te gelde te worden gemaakt. Het freemium aanbod van Wix.com kent een goede conversie naar betaalde abonnementen en waarmee hoge terugkerende inkomsten worden gegenereerd. Tamaddon verwacht dat de totale markt voor deze diensten zal groeien door een grotere digitale adoptie. Tamaddon meent dat het groeipad van Wix.com ondergewaardeerd is door de markt.

Hoewel T. Rowe Price verwacht dat de volatiliteit in dit onzekere beleggingsklimaat zal aanhouden, blijft de focus gericht op het identificeren van groeibedrijven van hoge kwaliteit die een concurrentievoordeel hebben. Deze bedrijven hebben het potentieel om op termijn een dubbelcijferige winstgroei te genereren door in groeimarkten aanwezig te zijn, door marktaandeel te winnen of door de winstgevendheid sneller te verbeteren dan de verkoop. Terwijl de FAANG’s de aandacht van de beleggers blijven opeisen, zijn er tal van aandelen buiten de FAANG’s om die goed toegerust zijn om in de huidige onrustige omgeving te navigeren en te gedijen.

