Althea Spinozzi (Saxo): ‘Bank of England zal na renteverlaging voorzichtige toon aanslaan’

De Bank of England (BoE) zal naar verwachting een renteverlaging van 25 basispunten aankondigen tijdens de vergadering van deze week. Daarmee wordt de rente van 5,0% naar 4,75% verlaagd. Dit zou de tweede verlaging in de huidige versoepelingscyclus zijn, na een soortgelijke verlaging in augustus. Dat stelt Althea Spinozzi, hoofd Fixed Income bij Saxo. Volgens haar zal de BoE de komende tijd een voorzichtige toon aanslaan en de Britse rente geleidelijk verlagen.

Het rentebesluit van de BoE wordt komende donderdag bekendgemaakt. Van eind 2021 tot augustus 2023 verhoogde de BoE de rente veertien keer tot maar liefst 5,25%. Dat was het hoogste niveau sinds 2008.

Het Monetary Policy Committee (MPC) zal waarschijnlijk een 8-1-stem vóór de verlaging uitbrengen, met Catherine Mann als enige die tegen is. Mann blijft een volhardende havik, die ervoor pleit om de tarieven ongewijzigd te laten als reactie op de aanhoudende inflatiedruk.

Voorzichtige toon

In het licht van recente fiscale ontwikkelingen, waaronder de uitgebreide herfstbegroting die door minister van Financiën Rachel Reeves is geïntroduceerd, wordt verwacht dat de BoE een voorzichtige toon zal aanslaan. De aanzienlijke stimuleringsmaatregelen van de regering wekken zorgen over inflatie, waardoor de MPC voorzichtig te werk moet gaan.

De BoE zal waarschijnlijk de nadruk leggen op een geleidelijke aanpak van renteverlagingen, waarbij ze zich aan een driemaandelijks versoepelingsschema houdt. Zorgen over de stabiliteit van de obligatiemarkt, met name na een scherpe stijging van 20 basispunten bij de Britse staatsobligaties als reactie op de herfstbegroting, zullen de MPC ervan weerhouden een agressiever traject aan te houden. Deze verhoogde marktgevoeligheid onderstreept de noodzaak van een afgemeten aanpak.

Inflatie blijft hoog

Ondanks een daling van de hoofdinflatie blijven de risico’s aanzienlijk. De binnenlands gegenereerde inflatie blijft hoog, met een kerninflatie van 3,2% en een diensteninflatie van 4,9%, ruim boven de doelstelling van 2% van de BoE. Deze cijfers rechtvaardigen een voorzichtige monetaire beleidshouding, aangezien het comité een aanhoudende daling van de prijsdruk in de gaten houdt.

Hoewel een renteverlaging bijna volledig is ingeprijsd door de markten, zal de manier waarop de BoE haar beleid communiceert van cruciaal belang zijn. Als de centrale bank een duifachtige toon aanslaat en tegelijkertijd een sterkere groei en hogere inflatie voorspelt, kan dit het pessimistische sentiment in Gilts (Britse staatsobligaties) verergeren. De 10-jarige Gilt-opbrengst is al met 20 basispunten gestegen en doorbrak voor het eerst sinds november vorig jaar de 4,4%. Het Monetary Policy Committee zal, kortom, haar boodschap zorgvuldig moeten afwegen om de stabiliteit van de markt te behouden.

Geschreven door: Eddy Schekman

