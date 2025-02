Amazon boekt nieuwe records: $188 miljard omzet en $20 miljard winst

Na Microsoft en Alphabet was Amazon gisterenavond de laatste van de drie Amerikaanse cloudgiganten om de kwartaalcijfers te presenteren. CEO Andy Jassy kon een recordomzet van $187,8 miljard en een recordwinst van $20,0 miljard bekend maken. Dat had meer kunnen zijn, als het bedrijf meer chips en meer capaciteit op het elektriciteitsnet had gehad. Kunstmatige intelligentie (AI) is en blijft voor Jassy een “once-in-a-lifetime-opportunity”, waar komend jaar naar verwachting ongeveer $100 miljard geïnvesteerd gaat worden. Net als bij Microsoft en Alphabet kreeg een klein deel van de belegger last van hoogtevrees van dit soort grote getallen en daalde het aandeel in de nabeurshandel met 4%.

Amazon blijft onbedreigd marktleider

Waarschijnlijk zal die koersdaling aan het einde van het jaar een kleine, te verwaarlozen rimpeling blijken. De wereldwijde omzet steeg in het vierde kwartaal met 10%, de omzet van de clouddivisie met 19% en de verkoop van advertenties met 18%. Amazon bezorgt over het algemeen sneller dan andere platformen, weet steeds meer eindklanten aan zich te binden met abonnementen en heeft alles in huis om door te investeren en de voorsprong te vergroten. Zorgen om concurrentie van Walmart en Chinese platformen als Shein en Temu werden door de cijfers naar de achtergrond verdrongen.

Voor het eerste kwartaal van 2025 verwacht Amazon een omzet tussen de $151 en $155 miljard. Dat is lager dan de $158 miljard waar analisten op hoopten. Jassy pareerde dat door te stellen dat schrikkeljaar 2024 een extra verkoopdag had (Amazon verdient een goeie $1,5 miljard per dag) en de sterke Amerikaanse dollar in de komende drie maanden ongeveer $2 miljard minder naar het hoofdkantoor brengt van overzees. De capaciteitsrestricties voor chips en elektriciteit behoren in de tweede helft van het jaar te zijn verdwenen, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

AI zorgt voorlopig voor oneindige groeimogelijkheden

De kracht van Amazon zit erin dat het derde partijen, die hun producten verkopen op het Amazon-platform, beter laat presteren en renderen. Met AI-algoritmes is Amazon in staat om op een steeds efficiëntere manier potentiële klanten in contact te brengen met verkopers én adverteerders. Amazon ontwikkelt daarvoor geen eigen AI-model, maar maakt gebruik van de beste modellen in de markt. Zo is het Chinese DeepSeek-model, net als bij Microsoft, al snel toegevoegd. Wel ontwikkelt Amazon eigen chips, onder de naam Trainium, om kosten voor de digitale structuur beheersbaar te houden.

Voor eindklanten wordt voortdurend gezocht naar toevoegingen om het Prime-abonnement aantrekkelijker te maken. Zo kregen in het derde kwartaal Prime-leden in de VS voor het eerst de gelegenheid om met korting brandstof te tanken aan bepaalde pompen. Ten tijde van aanhoudend hoge energieprijzen is er weinig verbeeldingskracht voor nodig dat zo’n aanbod in de smaak valt. Op het gehele resultaat van Amazon is dat klein bier, maar ook een voorbeeld van dat de groeimogelijkheden in binnen- en zeker ook buitenland nog niet uitgeput zijn.

Importheffingen kunnen zand in de machine strooien

Voortdurende groei is wel nodig, om de huidige waardering van het aandeel Amazon in stand te houden. Hiervoor is van belang dat de wereldeconomie in goede conditie blijft. Amazon verkoopt in Amerika veel producten uit andere landen. Beleggers volgen daarom met argusogen de ontwikkeling van de relatie tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese evenknie Xi, die elkaar bestoken met importheffingen. Trump schermde tijdens zijn verkiezingscampagne met tarieven die kunnen oplopen tot 60%, maar zei ook dat hij hoopt een handelsovereenkomst te sluiten. Naar verwachting spreken Trump en Xi elkaar in de komende week voor het eerst tijdens Trumps tweede termijn.

