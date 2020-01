Amazon schiet omhoog

De extreem positieve reactie op de meevallende cijfers van Amazon geeft aan hoe sterk de onderliggende kracht van de markt is. In de premarket staat de koers 9,7% hoger op 2.051,50 dollar. Over het vierde kwartaal steeg de omzet met 21% tot 87,4 miljard dollar en de nettowinst met 10% tot 3,3 miljard dollar ofwel 6,47 per aandeel. Voor het nu lopende kwartaal voorspelt Amazon tussen de 16% en 22% omzetgroei, maar het bedrijfsresultaat zal lager uitvallen dan een jaar eerder, toen er in het eerste kwartaal een recordresultaat werd geboekt.

