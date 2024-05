AMD beleeft (nog) geen ‘Nvidia-moment’

Na Meta, Microsoft en Google kondigde dinsdagavond ook Amazon aan opnieuw miljarden dollars te investeren om in de toekomst de omzet en winst te laten stijgen door AI. Een groot deel van de investeringen gaat naar datacenters over de hele wereld.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “Om die optimaal te laten draaien zijn tientallen miljoenen processoren nodig, het liefst met de grootste mogelijke rekenkracht. Die worden geleverd door marktleider Nvidia, dat de vraag niet aankan. Sectorgenoot AMD heeft de beste papieren om in het gat te springen. Zover is het echter nog niet, blijkt uit de cijfers die het gisteren publiceerde. Het aandeel beleeft geen ‘Nvidia-moment’: de koers sprong niet omhoog, maar daalde 7%. Vooralsnog is AMD nog steeds beter te vergelijken met Intel dan met Nvidia.”

Datacenterdivisie boekt 80% meer omzet

Met de MI300 chip heeft AMD een concurrent in huis voor de veelgevraagde H100 en H200 chips van Nvidia. Dat het een volwaardig alternatief is blijkt uit de omzet van de datacenterdivisie van AMD. Die steeg in het eerste kwartaal met 80% van $1,3 naar $2,3 miljard. Dat had meer kunnen zijn, maar ook AMD kampt met tekorten aan bouwstenen.

“De vraag is er”, bevestigde AMD CEO Lisa Su. “We doen ons best om meer te kunnen leveren.” De omzetverwachting voor het hele jaar werd daarom door haar verhoogd van $3,5 naar $4,0 miljard. Analisten hadden gehoopt hier gemiddeld een getal van $5 miljard te horen, met een enkeling die dacht aan zelfs $8 miljard. Vooralsnog genereert AMD meer dan 50% van de omzet nog steeds uit traditionele chiptoepassingen zoals desktopcomputers, laptops, hardware voor gamers en auto-onderdelen.

Marktreactie

De koers daalde na de publicatie van het kwartaalbericht met 8,9% naar 144,27 dollar. De verwachtingen voor het fiscale jaar 2024 zijn een winst van respectievelijk $ 3,40 per aandeel en een omzet van $ 24,13 miljard, volgens gegevens van Benzinga Pro. De k/w ligt daarmee boven de 43. Dat is veel te hoog als de groei stagneert of wordt afgeremd door gebrek aan bouwstenen. Er zijn goedkopere aandelen in deze sector als Microsoft. Kijk bij de keuze ook naar de producenten van opslag. Volgens Samsung dreigen daar de volgende problemen te ontstaan. Belangrijke producenten van SSD zijn volgens Bing:

