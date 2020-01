Amerika afwachtend en Europa staat onder lichte druk

De Amerikaanse markten zullen vandaag vrijwel onveranderd openen. Europa staat onder druk, maar minder sterk dan in de premarket vanmorgen met een verlies voor de DAX en AEX van rond de 0,25%. Veel draait om de ontwikkelingen rond het coronavirus.

2020 wordt het jaar waarin voor het eerst het klimaat echt een bepalende factor kan gaan worden op de financiële markten, meent ook Steen Jakobsen, hoofdeconoom van Saxo Bank. “Voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is een echte beweging zichtbaar waarbij niet economische groei, maar klimaat en milieu de belangrijkste prioriteit gaan worden voor overheden en hun burgers.” De gezonde verschuiving van aandeelhouderswaarde naar stakeholderswaarde zal in de komende jaren leiden tot grote waarderingsverschillen. Neoliberale bedrijven zullen in de schaduw komen te staan van ESG-aangestuurde bedrijven. Het ruime monetaire beleid, het deelakkoord tussen de VS en China en hogere winsten in 2020 zullen vooralsnog het enthousiasme onder beleggers verder laten toenemen, meent BNY Mellon. “Een zichtbare verbetering van de fundamentals is echter nodig voor een voortdurende aandelenrally.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14440 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht