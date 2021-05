Amerika doet het beter dan AEX en Stoxx 50

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag meer oog hebben voor positieve dan voor negatieve kracht.

In de premarket staan de Euro Stoxx 50 en Amerikaanse indices in de plus. Ondanks de valutarisico’s bouwen de Amerikaanse indices hun voorsprong uit op de Europese markten. In Azië zijn Japan en China gesloten. Sensex -0,6% en Hang Seng -1,7% vanwege de explosieve ontwikkeling van het coronavirus. Europa blijft hangen in een recessie met een economische krimp van 1,8% in Q1 tegen een matige groei van 0,4% in de VS.

Euro/dollar 1,2021. Euro/yuan 7,7881. Bitcoin onveranderd op 57.842, goud +0,3% op 1.774 en Brent -0,4% op 66,48 dollar. Duitse Bunds -0,01 op min 0,20%. US Bonds -0,01 op 1,6259%.

Voor de AEX staatt de ondergrens van de Bollinger Bands net boven de 700. Top-5 AEX-aandelen met meeste neerwaartse potentie op basis van de Bollinger Bands: Heineken, Signify, Just Aet Takeaway, Adyen en ASML.

