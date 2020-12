Amerika en Azië verpletteren Europa (AEX)

Aandelenmarkten beginnen vandaag aan hun laatste volledige beursdag van het gedenkwaardige 2020.

Bewegingen zullen zeker tot begin het nieuwe jaar afhankelijk zijn van incidentele gebeurtenissen. De kans op herstel na de coronacrisis is volledig uitgemolken bij de vooruitzichten voor 2021. Markten en aandelen kunnen makkelijk doorslaan.

Grote verschillen

In 2020 is Europa behoorlijk sterk achtergebleven op de ontwikkelingen in Amerika en Azië. Dat lijkt eerder wat te maken te hebben met de samenstelling van de economieën dan met de coronacrisis. Uit het verloop van de indices blijkt dat Europa hongert naar innovatie. Een land kan niet drijven op enkel Philips, ASMI en ASMI.

De jaarwinst voor de AEX van 2,65% en 2,80% voor de DAX moet vooral worden toegeschreven aan uitschieters als Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway.

Gevaar

Techniek is het afgelopen jaar de aanjager geweest. Daardoor steeg de Nasdaq 100 met 45% tegen een winst van 5% voor de Dow Jones. In Azië is het niet anders. De Chinese Nasdaq in de vorm van de CSI 300 steeg met 23%, ruim het dubbele van Shanghai en vele mate beter dan Hong Kong met een verlies van ruim 5%. Gebrek aan technische investeringsmogelijkheden is de boosdoener van het verschil.

Velen stellen dat Europa de mooiste kansen biedt voor 2020. Dat moet worden betwijfeld. Europa blijft stroperig hangen door groeiende interne spanningen en gebrek aan doelstellingen voor de lange termijn. Europa dreigt daardoor verplet te worden tussen de schuivende economische panelen van Amerika en Azië. Het verschil in beursontwikkeling tussen Europa, Amerika en Azië in 2020 is een waarschuwingssignaal.

