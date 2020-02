Amerika opent 1% hoger

De Amerikaanse aandelenmarkten zullen vandaag openen met een winst van rond de 1%, zo blijkt uit de futures in de premarket.

Ook hogere koersen in Europa. FTSE +0,6%, DAX +1,3% en AEX eveneens +1,3%. De stijging wordt gevoed door meevallende cijfers over de economie en de berichten over de ontwikkeling van een medicijn ter bestrijding van het coronavirus.

De Dow Jones (28.807,63) maakt een redelijke kans voor een stijging naar de bovengrens van de bandbreedte van 29.500. RSI en prijsmomentum staan laag kunnen een opgaande beweging een impuls geven.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

