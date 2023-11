Amerikaanse aandelen goedkoper dan het lijkt

Op het eerste gezicht is de hoge waardering van de S&P 500 Index zorgwekkend gezien de tegenwind waar aandelenmarkten mee te maken hebben.

De veerkrachtige Amerikaanse economie heeft geleid tot betere winstvooruitzichten voor Amerikaanse aandelen, maar veel beleggers maken zich zorgen dat de waarderingen – weergegeven door de koers-winstverhouding – te hoog zijn. Deze hoge waarderingen zouden niet passen in het plaatje van aanhoudende onzekerheden over de rente en de economie.

Amerikaanse aandelenwaarderingen lijken bovendien te hoog ten opzichte van historische gemiddelden en ten opzichte van aandelen in andere regio’s van de wereld (zie afbeelding 1). Maar een diepere analyse van de S&P 500 Index laat zien dat een handvol mega-cap aandelen – waaronder Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA en Tesla (de Magnificent 7) – die een groot deel van de index uitmaken verantwoordelijk zijn voor de hoge waarderingen, stelt Tim Murray, CFA Capital Markets Strategist Multi-Asset Division bij T. Rowe Price.

Gezamenlijk hebben de Magnificent 7 een koers-winstverhouding die aanzienlijk hoger is dan die van veel andere bedrijven in de S&P 500 Index. Zonder deze zeven aandelen zou de gemiddelde koers-winstverhouding van de index relatief bescheiden zijn (zie afbeelding 2). Met andere woorden, de bredere Amerikaanse aandelenmarkt ziet er op die manier niet duur uit. Het zijn juist de Magnificent 7 waar beleggers nu een hoge prijs voor moeten betalen.

*The “Magnificent 7” stocks are Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA, and Tesla. The specific securities identified and described are for informational purposes only and do not represent recommendations. Not representative of an actual investment. There is no assurance that an investment in any security was or will be profitable.

Of deze hoge waarderingen gerechtvaardigd zijn, is een moeilijke vraag om te beantwoorden, maar een eenvoudige manier om het gezonde verstand te controleren is door de koers-winstverhouding van een index te vergelijken met het rendement op eigen vermogen – een maatstaf voor hoe winstgevend en efficiënt een bedrijf het afgelopen jaar is geweest. Voor de Magnificent 7 gingen hun hoge waarderingen gepaard met even hoge marktkapitaalgewogen rendementen op eigen vermogen op 23 oktober. Of deze zeven bedrijven het niveau van winstgevendheid en efficiëntie dat ze tot nu toe hebben laten zien kunnen volhouden, valt nog te bezien.

In hun context lijken de hoge waarderingen van Amerikaanse aandelen in het algemeen en de Magnificent 7 gezamenlijk niet onredelijk. Daarom heeft het Asset Allocation Committee van T. Rowe Price momenteel een brede neutrale allocatie aan Amerikaanse aandelen, ondanks de hoge waarderingen in een onzeker klimaat.

