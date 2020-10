Amerikaanse presidentsverkiezingen en volatiliteit

De verkiezingen in de VS bieden beleggingskansen voor traders. De iconische NYSE-trader Peter Tuchman en IG’s Head of Markets Salah-Eddine Bouhmidi vertellen daar meer over tijdens deze masterclass.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgen al jaren voor hoge volatiliteit op de beurs. En dat biedt mogelijkheden voor traders. Peter Tuchman en Salah-Eddine Bouhmidi geven u in deze masterclass met zowel een fundamentele- als technische analyse inzicht over de volatiliteit van eerdere verkiezingsjaren.

Wat hebben we geleerd en welke lessen trekken we daaruit voor dit verkiezingsjaar? Welke Amerikaanse aandelen verdienen extra aandacht?

De masterclass ‘Amerikaanse presidentsverkiezingen en volatiliteit’ vindt plaats om 09.15 uur. Klik hier om uw gratis ticket te bestellen.

Peter Tuchman

De Einstein van Wall Street

Peter Michael Tuchman is een effectenhandelaar op de vloer van de New York Stock Exchange.

Hij wordt de “meest gefotografeerde handelaar op Wall Street” genoemd.

Salah-Eddine Bouhmidi

Head of Markets bij IG

Salah-Eddine Bouhmidi heeft meer dan twaalf jaar ervaring in de financiële markten en houdt zich vooral bezig met technische analyse. Tijdens zijn Master in Finance (M.Sc.) hield hij zich bezig met kapitaalmarkttheorie en quantitatieve methoden. Naast de psychologie van het handelen, houdt Bouhmidi zich ook bezig met het ontwikkelen van handelsstrategieën.

Sinds 1 april 2020 is hij verantwoordelijk voor de gehele online en offline-communicatie en klantstrategie op het gebied van research, analyse en educatie van IG Europe voor Duitsland, Oostenrijk en Nederland.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht