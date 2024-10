Jean-Paul van Oudheusden: ‘Wat betekent een presidentschap van Trump of Harris voor de financiële markten?’

Beleggers herinneren zich wellicht 8 november 2016, toen Donald Trump werd verkozen tot de 45ste president van de Verenigde Staten. De S&P 500 steeg de volgende dag met 5%, vooral door verwachtingen van forse belastingverlagingen en financiële deregulering. Tijdens zijn presidentschap claimde Trump regelmatig de eer voor beurswinsten, hoewel een direct verband nooit is aangetoond. Aan het eind van zijn termijn was de S&P 500 50% gestegen. Dit verklaart deels waarom beleggers zo geïnteresseerd zijn in de strijd om het Witte Huis tussen Trump en Kamala Harris in 2024.

Welke aandelen profiteren van Trump vs Harris?

Het grootste verschil tussen de twee partijen dit jaar lijkt te liggen in hun belastingplannen. De Republikeinen willen belastingen verlagen voor consumenten en bedrijven om de economie te stimuleren. De Democraten willen juist de belastingen voor de rijkste Amerikanen flink verhogen om de inkomenskloof te verkleinen. Sectoren die hier het meest van zullen merken zijn luxegoederen, communicatie en financiële dienstverlening. Denk aan bedrijven als Procter & Gamble, Verizon en JP Morgan.

Andere sectoren die vaak genoemd worden zijn defensie, gezondheidszorg en energie. Bij winst van Trump wordt een groot defensiebudget verwacht, net als tijdens zijn eerste termijn. Toeleveranciers als GE Aerospace, RTX en Palantir kunnen hiervan profiteren. Met Harris als president verschuift de focus waarschijnlijk naar gezondheidszorg, wat gunstig kan zijn voor bedrijven als UnitedHealth, de grootste zorgverzekeraar van het land.

Wat betreft de energiesector zijn de verschillen duidelijk: Republikeinen zijn voor fossiele brandstoffen, Democraten voor hernieuwbare energie. De impact op aandelenkoersen is minder eenduidig. Tijdens Trumps eerste termijn richten beleggers zich op bedrijven als Exxon Mobil en Chevron, maar na vier jaar was de oliesector op de beurs gehalveerd door een dramatische daling van de olieprijzen. Toen Democraat Biden aantrad werden aandelen van bedrijven in alternatieve energie razendsnel gekocht, maar na verloop van tijd bleken de meeste ambities niet rendabel te verwezenlijken. En de scheidslijn is niet zwart-wit. Juist een bedrijf als First Solar zou ervan kunnen profiteren dat Trump inzet op nog veel meer industriële productie op eigen bodem door importheffingen fors te verhogen.

Welke aandelen krijgen een boost, ongeacht de winnaar?

Er zijn ook sectoren die waarschijnlijk steun krijgen van beide partijen, zoals infrastructuur en technologie. Veel Amerikaanse infrastructuur is al lang aan vervanging toe. In de techsector zullen zowel Republikeinen als Democraten alles doen om de voorsprong op China te behouden en uit te breiden. Gezien de actieve rol van Elon Musk in de campagne van Trump zouden techbeleggers bij een Republikeinse overwinning mogelijk wat beter af kunnen zijn. Onder Trump is de kans kleiner dat grote techbedrijven als Google opgebroken worden.

Staatsschuld en onderwijs: blijvende uitdagingen voor de 47ste president

Ongeacht wie wint en welke plannen worden voorgesteld blijft de zorg over de exploderende staatsschuld een constante factor. Trump en Harris hebben dit probleem niet aangesneden. Op de beurs kruipt het rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties omhoog, vooral op dagen dat de Republikeinen terrein lijken te winnen.

Tot slot is onderwijs een cruciaal punt voor beleggers. Beide partijen spreken er weinig over, maar het is essentieel voor de VS in de felle handelsoorlog met China. Er is nu al een tekort aan geschoolde arbeidskrachten in geavanceerde technologie, wat industriële producenten als Boeing en Intel dreigt te belemmeren. Zelfs het Taiwanese TSMC, dat voor 65 miljard dollar aan chipfabrieken bouwt in Arizona, heeft hier zorgen over geuit. Het is niet uitgesloten dat dit thema na de presidentsverkiezingen hoger op de beleggingsagenda komt te staan.

Op 5 november gaan de Amerikanen naar de stembus. Vanwege de onzekerheid over de uitslag doen beleggers er verstandig aan zich voor te bereiden op meer volatiliteit in de beurskoersen.

