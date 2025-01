Amsterdamse beurs blijft kwakkelen

De AEX is donderdag lager geopend. De index stond na een kwartier handelen 0,6% in de min op 909,28 punten. Het positieve sentiment op andere beurzen gaat de laatste dagen volkomen aan het Damrak voorbij. De Amerikaanse beurzen zijn na de inaugaratie van Trump het meest goedgeluimd. De S&P bereikte gisteravond bijna een recordstand.

De techfondsen (ASML, ASMI en Besi) lieten vanmorgen de grootste minnen in de AEX zien, ondanks het veel hogere slot van de Nasdaq gisteravond. ASML krijgt een verkoopaanbeveling van beleggingsadviseur Aletheia Capital die zich zorgen maakt over de verkopen in China.

De AEX stond woensdag geruime tijd in de plus, maar zakte in de loop van de middag weg. De index sloot iets lager op 914,45 punten. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi waren de uitblinkers.Staalbedrijf ArcelorMittal (-2%) was de grootste daler. Dat hield mogelijk verband met het door Trump aangekondigde importtarief van 10% op Chinese goederen. De techaandelen deden het goed, nadat Trump dinsdag aankondigde dat de Stargate-samenwerking van de bedrijven OpenAI, Softbank en Oracle massaal datacentra in de VS gaat bouwen. Met het tegenvallende slot was de Amsterdamse beurs opnieuw een uitzondering in Europa.

Andere Europese beurzen sloten namelijk wel hoger. De Duitse DAX eindigde zelfs op een record, geholpen door de uitstekende cijfers van Adidas.

De S&P 500 eindigde woensdag 0,6% hoger op 6.086,37 punten en bereikte intraday een recordstand. De Nasdaq steeg 1,3% tot 20.009,34 punten en de Dow Jones-index noteerde 0,3% hoger op 44.156,73 punten..De techaandelen profiteerden woensdag van het positieve sentiment rond Netflix. De streamingsdienst, die dinsdag nabeurs met goede resultaten kwam, steeg bijna 10%. Een recordaantal mensen besloot in het laatste kwartaal van 2024 een Netflix-abonnement af te sluiten. Dat leverde de streamingsdienst de grootste kwartaalgroei sinds de oprichting op.

“Amerikaanse techaandelen kregen gisteren steun van de veel beter dan verwachte cijfers van Netflix (+9,7%) en de aankondiging van de ‘Stargate’ AI joint venture. Het aandeel Oracle steeg met nog eens 6,7%, terwijl het dinsdag al 7,2% omhoog schoot. Dat lijkt me wat overdreven, maar fantasie kan veel doen met beleggers. Opvallend was dat in de S&P 500-index alleen aandelen uit de sectoren IT (+2,5%) en communicatiediensten (+1,1%) hoger sloten. Rentegevoelige sectoren, zoals nutsbedrijven (-2,2%) en vastgoedaandelen (-1,8%), eindigden met verlies”, stelt Simon Wiersma van ING.

De Aziatische beurzen waren vanochtend verdeeld. De beurzen in Tokyo en Shanghai klommen circa 0,8%. De beurs in Hongkong verloor daarentegen 0,6%.

