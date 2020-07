Amundi denkt dat acute fase crisis voorbij is

Cyclische aandelen uit Europa werden door de coronacrisis hard geraakt, maar voor de categorie gloort herstel nu Europa uit het dal van de coronacrisis klimt. Dat schrijven Group CIO Pascal Blanqué en Deputy Group CIO Vincent Mortier van Europa”s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Europa betreedt volgens Amundi een nieuwe fase die het einde inluidt van bezuinigingen en waarin monetaire ondersteuning langzaam maar zeker doorsijpelt naar de reële economie. Het continent loopt voorop in de viruscyclus. De meest acute fase van de crisis is voorbij, de besmettingscurve is afgevlakt. Beleggers moeten volgens Blanqué en Mortier daarom letten op rotatie richting cyclische sectoren in Europa. Deze sector zal het meest profiteren van het economisch herstel.

Blanqué en Mortier wijzen er in hun analyse “Time to play a cyclical recovery in european equity” op dat ESG-indicatoren typische risico”s bij bedrijven onthullen. “De coronapandemie is in de eerste plaats een gezondheidscrisis”, betogen de Amundi-analisten. “Beleggers houden zorgvuldig in de gaten hoe bedrijven reageren op de behoeften van hun belanghebbenden, zoals werknemers, leveranciers en de bredere samenleving.”

Het feit dat de Europese financiële markten structurele wijzigingen hebben doorgemaakt, is eveneens positief voor cyclische aandelen. Aandelen uit sectoren die extreem gevoelig bleken voor de coronapandemie, hebben steeds minder gewicht in de index door de ombuiging naar een groenere economie.

Daartegenover staat dat het meer dynamische deel van de markt, zoals informatietechnologie (IT), groeit. De IT-sector kent nu een groter gewicht in de MSCI Europe-index dan energie. “Deze evolutie maakt de EU-markt aantrekkelijker”, besluiten de hoofdbeleggers van Amundi.

