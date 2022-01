AMX biedt meer, maar is minder aantrekkelijk dan AEX

Waarmee is de meeste winst te behalen? Met aandelen uit de AEX of uit de AMX.

Op het eerste gezicht lijkt de potentie voor de AMX groter dan voor de AEX. Gemiddeld kunnen de AMX-aandelen met 26,4% stijgen tot het hoogste niveau in de afgelopen 12 maanden. Dat is beduidend meer dan de 17,7% voor de AEX-aandelen.

AMX

Echter, in de AMX zit twee bedenkelijke aandelen met een potentie van 100%. Het ene is Galapagos dat verwachtingen niet lijkt waar te maken. Het andere is Inpost dat o.a. met de verhuur van postvakken voor leveringen van koeriersdiensten wil profiteren van online shopping. Bij mij in China hebben we vergelijkbare kasten al enkele jaren, maar ze worden verdrongen door een vorm van doe-het-zelf postkantoren: Pakje uit een schap halen, scannen en wegwezen. Zonder Galapagos en Inpost daalt de potentie naar de oude high naar net iets meer dan 20%. Dat beetje extra rendement versus de AEX weegt niet op tegen de risico’s en/of nauwelijks aantrekkelijk te noemen aandelen als Arcadis, Eurocommercial, Fugro, SBM, TKH en Warehouses de Pauw.

AEX

Voor de AEX-aandelen is geen verandering gekomen in wat we gisteren schreven: “Redelijk wat aandelen kunnen met minimaal 30% stijgen voordat ze op het niveau over de afgelopen 12 maanden staan. Het gaat om Jet, Philips, Signify en Unibail Rodamco. Dat zijn mooie charttechnische kandidaten als beleggers op zoek gaan naar herstelkandidaten. De techaandelen kunnen met minimaal 12% omhoog om de top over de afgelopen 12 maanden te evenaren.”

Voor alle duidelijkheid: de aandelen uit de AEX zijn te verkiezen boven de meeste uit de AMX, waarvan we enkele de volgende echt aantrekkelijk vinden: Air France-KLM, ABN Amro, ASR, Flow Traders, PostNL en Boskalis.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

