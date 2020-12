AMX is meer dan koerswinst voor Air France-KLM

Slechts 7 aandelen in de AMX staan hoger dan 12 maanden geleden. Sommige achterblijver bieden een enorme potentie.

Air France-KLM is een van de aandelen die wellicht de meeste emotie losmaakt, omdat KLM net als Zeeuws Meisje, haring en tulpen is verbonden met de Nederlandse nationaliteit. KLM door de crisis slepen is van essentieel belang voor de exportmotor. De handel met het buitenland had in 2019 een aandeel in het Nederlands BNP van 10,2%.

Corbion, Boskalis, Arcadis, BeSi en Aperam staan op jaarbasis boven de bovengrens van de bandbreedte. Daardoor zijn het relatief kwetsbare aandelen ten tijde van een correctie. Charttechnisch bieden de volgende aandelen een relatief hoge potentie: Fugro, Air France-KLM, NSI, Eurocommercial en Flow Traders.

Bijna alle aandelen in de AMX staan boven het voortschrijdend gemiddelde. Achterblijvers zijn NSI, Flow Traders, Intertrust en Vopak. Voor vrijwel alle aandelen zijn de charttechnische risico’s groter dan de potentie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15626 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht